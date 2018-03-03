«Флорида» обыграла «Баффало», Дадонов отдал две передачи

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Санрайзе, завершилась со счетом 4:1 (2:1, 2:0, 0:0) в пользу хозяев, которые одержали пятую победу подряд. В составе «Пантерз» шайбы забросили Майк Мэтисон (2-я минута), Аарон Экблад (17-я), Александр Барков (27-я) и Колтон Скевиур (32-я). Автором гола у «Сейбрз» стал Сэм Райнхарт (6-я).