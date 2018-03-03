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08:42 (мск), источник: Р-Спорт

«Флорида» обыграла «Баффало», Дадонов отдал две передачи

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Флориды Пантерз» победили «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2018

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Санрайзе, завершилась со счетом 4:1 (2:1, 2:0, 0:0) в пользу хозяев, которые одержали пятую победу подряд. В составе «Пантерз» шайбы забросили Майк Мэтисон (2-я минута), Аарон Экблад (17-я), Александр Барков (27-я) и Колтон Скевиур (32-я). Автором гола у «Сейбрз» стал Сэм Райнхарт (6-я).

Российский нападающий «пантер» Евгений Дадонов отдал две результативных передачи. У «Баффало» передачей отметился Виктор Антипин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Результаты других матчей дня:

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Монреаль Канадиенс» — 3:6 (1:1, 2:2, 0:3),

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Девилз» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0),

«Виннипег Джетс» — «Детройт Ред Уингз» — 4:3 (2:1, 2:1, 0:1).

Флорида Пантерз 4:1
(2:1, 2:0, 0:0)
Баффало Сэйбрз
3.03.2018, 03:30 Зрители: 12759 Регулярный чемпионат BB&T Center
Главные тренеры
Боб Бонер Фил Хаусли
Вратари
Джеймс Раймер Робин Ленер
1-й период
01:25 Майкл Матесон (Дж. Макгинн, Дж. Маккэн)
Сэм Райнхарт (Р. О`Райлли, Вик. Антипин) 05:34
16:37 Майкл Хэйли
Джордан Нолан 16:37
16:41 Аарон Экблад (К. Яндл, Е. Дадонов)
2-й период
21:42 Винс Трочек
26:49 Александр Барков (Е. Дадонов, Н. Бьюгстад)
28:47 Ник Бьюгстад
31:16 Колтон Сивиур (Н. Бьюгстад, Д. Маккензи)
32:12 Алекс Петровик
3-й период
Юхан Ларссон 44:50
Расмус Ристолайнен 46:07
53:14 Маккензи Уигар
Джордан Нолан 53:14
59:38 Колтон Сивиур
59:38 Маккензи Уигар
59:38 Алекс Петровик
59:38 Майкл Хэйли
Натан Болье 59:38
Натан Болье 59:38
Кайл Окпосо 59:38
Джастин Фолк 59:38
Статистика
40 Штрафное время 30
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
А. Экблад (Флорида Пантерз), Н. Бьюгстад (Флорида Пантерз), А. Барков (Флорида Пантерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Флорида Пантерз
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НХЛ
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