«Флорида» обыграла «Баффало», Дадонов отдал две передачи
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Флориды Пантерз» победили «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Флориды Пантерз» победили «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, состоявшаяся в пятницу в Санрайзе, завершилась со счетом 4:1 (2:1, 2:0, 0:0) в пользу хозяев, которые одержали пятую победу подряд. В составе «Пантерз» шайбы забросили Майк Мэтисон (2-я минута), Аарон Экблад (17-я), Александр Барков (27-я) и Колтон Скевиур (32-я). Автором гола у «Сейбрз» стал Сэм Райнхарт (6-я).
Российский нападающий «пантер» Евгений Дадонов отдал две результативных передачи. У «Баффало» передачей отметился Виктор Антипин.
Результаты других матчей дня:
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Монреаль Канадиенс» — 3:6 (1:1, 2:2, 0:3),
«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Девилз» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0),
«Виннипег Джетс» — «Детройт Ред Уингз» — 4:3 (2:1, 2:1, 0:1).
|Флорида Пантерз
|
4:1
(2:1, 2:0, 0:0)
|Баффало Сэйбрз
|Боб Бонер
|Фил Хаусли
|Джеймс Раймер
|Робин Ленер
|1-й период
|01:25
|Майкл Матесон (Дж. Макгинн, Дж. Маккэн)
|Сэм Райнхарт (Р. О`Райлли, Вик. Антипин)
|05:34
|16:37
|Майкл Хэйли
|Джордан Нолан
|16:37
|16:41
|Аарон Экблад (К. Яндл, Е. Дадонов)
|2-й период
|21:42
|Винс Трочек
|26:49
|Александр Барков (Е. Дадонов, Н. Бьюгстад)
|28:47
|Ник Бьюгстад
|31:16
|Колтон Сивиур (Н. Бьюгстад, Д. Маккензи)
|32:12
|Алекс Петровик
|3-й период
|Юхан Ларссон
|44:50
|Расмус Ристолайнен
|46:07
|53:14
|Маккензи Уигар
|Джордан Нолан
|53:14
|59:38
|Колтон Сивиур
|59:38
|Маккензи Уигар
|59:38
|Алекс Петровик
|59:38
|Майкл Хэйли
|Натан Болье
|59:38
|Натан Болье
|59:38
|Кайл Окпосо
|59:38
|Джастин Фолк
|59:38
|40
|Штрафное время
|30
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|А. Экблад (Флорида Пантерз), Н. Бьюгстад (Флорида Пантерз), А. Барков (Флорида Пантерз)