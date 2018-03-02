«Салават» планирует вернуть Слепышева из НХЛ
Как стало известно «Чемпионату», «Салават Юлаев» ведёт активную работу по возвращению нападающего Антона Слепышева. Эту информацию подтвердили сразу несколько источников.
Как стало известно «Чемпионату», «Салават Юлаев» ведёт активную работу по возвращению нападающего Антона Слепышева. Эту информацию подтвердили сразу несколько источников.
23-летний форвард был выбран «Эдмонтон Ойлерз» на драфте НХЛ 2013 года в третьем раунде под общим 88-м номером и выступает в Северной Америке с сезона-2015/16. В нынешнем сезоне он провёл 34 матча в НХЛ и набрал 10 (5+5) очков при показателе полезности «-3». В последней игре Слепышев выходил в первом звене с Коннором Макдэвидом.
Всего в НХЛ на его счету 21 (9+12) очко в 86 играх с показателем полезности «-3». В АХЛ за три сезона Слепышев сыграл 59 матчей и отметился 31 (16+15) баллом за результативность.
Права на Слепышева в КХЛ закреплены за «Салаватом Юлаевым», за который он выступал с 2013 по 2015 год. В КХЛ нападающий провёл 159 игр, забил 29 голов и сделал 20 передач при показателе полезности «-4».
Кроме того, Антон дважды принимал участие в юниорских чемпионатах мира, а также играл на двух молодёжных чемпионатах мира. В составе сборной России он завоевал бронзу ЮЧМ-2011 и две бронзы МЧМ (2013, 2014).