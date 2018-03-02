«Салават» планирует вернуть Слепышева из НХЛ

Источник: AP 2018

23-летний форвард был выбран «Эдмонтон Ойлерз» на драфте НХЛ 2013 года в третьем раунде под общим 88-м номером и выступает в Северной Америке с сезона-2015/16. В нынешнем сезоне он провёл 34 матча в НХЛ и набрал 10 (5+5) очков при показателе полезности «-3». В последней игре Слепышев выходил в первом звене с Коннором Макдэвидом.

Всего в НХЛ на его счету 21 (9+12) очко в 86 играх с показателем полезности «-3». В АХЛ за три сезона Слепышев сыграл 59 матчей и отметился 31 (16+15) баллом за результативность.