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2 марта, источник: Чемпионат.com

«Салават» планирует вернуть Слепышева из НХЛ

Как стало известно «Чемпионату», «Салават Юлаев» ведёт активную работу по возвращению нападающего Антона Слепышева. Эту информацию подтвердили сразу несколько источников.

Источник: AP 2018

23-летний форвард был выбран «Эдмонтон Ойлерз» на драфте НХЛ 2013 года в третьем раунде под общим 88-м номером и выступает в Северной Америке с сезона-2015/16. В нынешнем сезоне он провёл 34 матча в НХЛ и набрал 10 (5+5) очков при показателе полезности «-3». В последней игре Слепышев выходил в первом звене с Коннором Макдэвидом.

Всего в НХЛ на его счету 21 (9+12) очко в 86 играх с показателем полезности «-3». В АХЛ за три сезона Слепышев сыграл 59 матчей и отметился 31 (16+15) баллом за результативность.

Права на Слепышева в КХЛ закреплены за «Салаватом Юлаевым», за который он выступал с 2013 по 2015 год. В КХЛ нападающий провёл 159 игр, забил 29 голов и сделал 20 передач при показателе полезности «-4».

Кроме того, Антон дважды принимал участие в юниорских чемпионатах мира, а также играл на двух молодёжных чемпионатах мира. В составе сборной России он завоевал бронзу ЮЧМ-2011 и две бронзы МЧМ (2013, 2014).

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