Пойл из «Нэшвилла» стал рекордсменом НХЛ по количеству побед для генменеджеров

Источник: AP 2018

В ночь на пятницу в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» на выезде со счетом 4:2 обыграл «Эдмонтон». Эта победа стала 1320-й для генерального менеджера «Нэшвилла». Пойл превзошел достижение Глена Сатера (1319).

В сезоне-2016/17 Пойл был признан лучшим генеральным менеджером года после того, как «Нэшвилл» в первый раз в истории вышел в финал Кубка Стэнли.