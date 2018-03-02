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10:40 (мск), источник: ТАСС

Пойл из «Нэшвилла» стал рекордсменом НХЛ по количеству побед для генменеджеров

ТАСС, 2 марта. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл» канадец Дэвид Пойл установил новый рекорд лиги по победам для генменеджеров. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Источник: AP 2018

В ночь на пятницу в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» на выезде со счетом 4:2 обыграл «Эдмонтон». Эта победа стала 1320-й для генерального менеджера «Нэшвилла». Пойл превзошел достижение Глена Сатера (1319).

В сезоне-2016/17 Пойл был признан лучшим генеральным менеджером года после того, как «Нэшвилл» в первый раз в истории вышел в финал Кубка Стэнли.

68-летний Пойл работает в «Нэшвилле» с момента основания клуба — с 1997 года. До этого он 15 лет занимал аналогичную должность в «Вашингтоне». В текущем сезоне клуб лидирует в Западной конференции, набрав 89 очков в 63 матчах.

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