«Лос-Анджелес» победил «Коламбус», Панарин отметился передачей

Источник: AP 2018

В составе хозяев шайбы забросили Нэйт Томпсон (23-я минута), Алекс Айафалло (26, 57), Таннер Пирсон (37) и Джефф Картер (49). У «Коламбуса» отличились Кэм Аткинсон (4) и Сет Джонс (14).

Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин отметился результативной передачей, на его счету теперь 53 очка (18+35). Панарин набирает очки в шестом матче подряд.

«Сан-Хосе» на своей площадке со счетом 7:2 обыграл «Чикаго», для которого это поражение стало третьим подряд. Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 17-й в текущем сезоне.