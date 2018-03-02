«Лос-Анджелес» победил «Коламбус», Панарин отметился передачей
ТАСС, 2 марта. «Лос-Анджелес» обыграл «Коламбус» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 2 марта. «Лос-Анджелес» обыграл «Коламбус» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Нэйт Томпсон (23-я минута), Алекс Айафалло (26, 57), Таннер Пирсон (37) и Джефф Картер (49). У «Коламбуса» отличились Кэм Аткинсон (4) и Сет Джонс (14).
Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин отметился результативной передачей, на его счету теперь 53 очка (18+35). Панарин набирает очки в шестом матче подряд.
«Сан-Хосе» на своей площадке со счетом 7:2 обыграл «Чикаго», для которого это поражение стало третьим подряд. Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 17-й в текущем сезоне.
В турнирной таблице Восточной конференции «Коламбус» идет на восьмом месте (69 очков), на Западе «Лос-Анджелес» — на пятом месте (78), «Сан-Хосе» — на седьмом (77), «Чикаго» — на 12-м (62).