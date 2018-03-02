«Тампа Бэй» одолела «Даллас» в НХЛ, у Радулова передача

Встреча, прошедшая в четверг в Далласе, завершилась со счетом 5:4 (1:1, 3:1, 0:2, 1:0) в пользу гостей.
Российский форвард «молний» Никита Кучеров, являющийся лучшим бомбардиром лиги, остался вне заявки. Также не играл российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский. У «Далласа» голевую передачу на Тайлера Сегина отдал российский нападающий Александр Радулов.
В другом матче четверга «Эдмонтон» дома проиграл «Нэшвиллу» — 2:4 (2:0, 0:2, 0:2). У хозяев результативной передачей на Коннора Макдэвида отметился российский нападающий Антон Слепышев.
В еще одном матче дня «Аризона» на своем льду обыграла «Миннесоту» — 5:3 (0:1, 1:0, 4:2).