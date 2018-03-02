«Бостон» победил «Питтсбург» со счетом 8:4, Малкин сделал две передачи

Источник: AP 2018

В составе победителей шайбы забросили Давид Крейчи (2, 23, 35-я минуты), Давид Пастрняк, (3, 38), Рик Нэш (6), Дэвид Бэкес (13), Тори Круг (17). У гостей отличились Олли Мяяття (1, 46), Фил Кессел (10) и Райли Шихэн (20).

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Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал две результативные передачи, на его счету 78 (36 голов + 42 передачи) очков, он занимает второе место в списке бомбардиров лиги, уступая нападающему «Тампы» Никите Кучерову (82). В трех матчах этого сезона между «Бостоном» и «Питтсбургом» было заброшено в общей сложности 30 шайб.

«Каролина» прервала шестиматчевую серию поражений, обыграв «Филадельфию» — 4:1. «Филадельфия» до этого победила в шести встречах кряду. «Флорида» дома обыграла «Нью-Джерси» — 3:2, в составе хозяев две передачи отдал Евгений Дадонов, Максим Мамин забросил шайбу, которая стала для него второй в сезоне.