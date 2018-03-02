Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США призывают РФ «повесить камень на шею и утопиться» — политолог
Холод продлевает жизнь через воздействие на кишечник
Как правильно пить витамины (и нужны ли они ребенку весной)
Ремонт в старой квартире на Чистых прудах: фото
Звездные друзья, которые устали объяснять, что они не встречаются
Текущие события
Хоккей. НХЛ
3.03
Нью-Йорк Айлендерс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
3.03
Флорида Пантерз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
3.03
Каролина Харрикейнз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
3.03
Виннипег Джетс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
3.03
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
3.03
Калгари Флэймз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз5
Коламбус Блю Джэкетс2
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе Шаркс7
Чикаго Блэкхокс2
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз2
Нэшвилл Предаторз4
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс5
Миннесота Уайлд3
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас СтарзОТ4
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Все события
Михалков прокомментировал послание Путина Федеральному Собранию
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Гризманн против Месси: анонс матчей выходных в Европе
Круче Шипулина. Круче Бьорндалена. Кто такой лучший юниор мира?
Тина Канделаки ждет весну в яркой шубе
Звездные друзья, которые устали объяснять, что они не встречаются
Раскрыто предназначение «волшебных» грибов
«За меня мама заплатила 218 тысяч»: что происходит в «реабилитационных центрах» для наркоманов
Путин призвал сделать налог на имущество справедливым
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей
Фоторепортажи
20«Спартак» не пустил «Динамо» в плей-офф КХЛ
14Прибытие российских олимпийцев в аэропорт Шереметьево
07:59 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» победил «Питтсбург» со счетом 8:4, Малкин сделал две передачи

ТАСС, 2 марта. «Бостон» обыграл «Питтсбург» со счетом 8:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В составе победителей шайбы забросили Давид Крейчи (2, 23, 35-я минуты), Давид Пастрняк, (3, 38), Рик Нэш (6), Дэвид Бэкес (13), Тори Круг (17). У гостей отличились Олли Мяяття (1, 46), Фил Кессел (10) и Райли Шихэн (20).

Читайте также
Российский нападающий «Питтсбурга» Малкин признан второй звездой февраля в НХЛ

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал две результативные передачи, на его счету 78 (36 голов + 42 передачи) очков, он занимает второе место в списке бомбардиров лиги, уступая нападающему «Тампы» Никите Кучерову (82). В трех матчах этого сезона между «Бостоном» и «Питтсбургом» было заброшено в общей сложности 30 шайб.

«Каролина» прервала шестиматчевую серию поражений, обыграв «Филадельфию» — 4:1. «Филадельфия» до этого победила в шести встречах кряду. «Флорида» дома обыграла «Нью-Джерси» — 3:2, в составе хозяев две передачи отдал Евгений Дадонов, Максим Мамин забросил шайбу, которая стала для него второй в сезоне.

В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» идет на втором месте (86 очков), «Филадельфия» — на пятом (78), «Питтсбург» — на шестом (76), «Нью-Джерси» — на седьмом (74), «Каролина» — на девятом (67), «Флорида» — на 10-м (66).

Бостон Брюинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Питтсбург Пингвинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Российские лыжницы, которых позвали замуж сразу по прилету домой
Мама Евгении Медведевой рассказала, что фигуристка будет делать дальше
Позолоченная игра в Черкизово и возвращение Карпина
Хоккей в России не для людей. Почему перенесли серии СКА и ЦСКА
СМИ: Российские болельщики отправились на ОИ за 100 000 рублей
Круче Шипулина. Круче Бьорндалена. Кто такой лучший юниор мира?
Зима продолжается. Где следить за героями Пхенчхана
Российский лыжник Устюгов пропустит оставшиеся этапы Кубка мира
Итоги регулярки КХЛ: «Динамо» и «Сибирь» без Гагарина
Новости
Авто
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру Придя утром на работу, хоккейный тренер Андрей Лучанский увидел посреди корта кроссовер Hyundai Creta
Hi-Tech
Матвиенко призвала не сбрасывать со счетов угрозу восстания машин Спикер Совета Федерации считает, что технический прогресс поставит вопрос о «восстании машин»
Кино
Дэниэлу Крэйгу — 50: за что мы любим «самого некрасивого» Бонда В честь дня рождения актера «Кино Mail.Ru» объясняет, почему в него влюблены женщины по всему миру, невзирая на нос картошкой и торчащие уши
Недвижимость
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
В Москве обокрали квартиру безработной на 16 млн рублей
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
Лучшие весенние и антистрессовые вещи недели до 3 000 рублей Яркие цвета для настроения, спортивный крой – для активных действий. Весна началась!
Дети
Лера Кудрявцева спровоцировала слухи о своей беременности Фасон платья многим поклонникам показался подозрительным.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь