Гол и пас Наместникова в дебютном матче помогли «Рейнджерс» обыграть «Ванкувер»

Встреча, прошедшая в среду в Ванкувере, завершилась победой гостей со счетом 6:5 (3:2, 1:1, 1:2, 1:0). В основное время в составе «Рейнджерс» отличились Кевин Хэйс (2-я, 13-я минуты), Джимми Визи (3-я), Владислав Наместников (35-я) и Мика Зибанежад (55-я). В составе «Кэнакс» голами отметились Брок Бозер (15-я, 60-я), Бо Хорват (20-я), Даниэль Седин (32-я) и Николай Голдобин (53-я). Победу «рейнджерам» в овертайме принес Джон Гилмор (62-я).