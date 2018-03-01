Гол и пас Наместникова в дебютном матче помогли «Рейнджерс» обыграть «Ванкувер»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Неожиданный поворот в конфликте с племянником Рогозина
«За меня мама заплатила 218 тысяч»: что происходит в «реабилитационных центрах» для наркоманов
Анастасия Стоцкая не может похудеть после родов
Что можно купить в Барселоне по цене московской «двушки»
Наоми Кэмпбелл разделась для фотосессии с молодым бойфрендом
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Салават Юлаев1
Ак Барс0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Югра0
Автомобилист0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Металлург Мг0
Нефтехимик1
Хоккей. КХЛ
перерыв
Барыс3
Авангард1
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сибирь1
Трактор3
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Северсталь
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Йокерит
Хоккей. КХЛ
21:00
Слован
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
12:30
АдмиралБ2
Амур1
Хоккей. НХЛ
2.03
Бостон Брюинз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
2.03
Филадельфия Флайерз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
2.03
Флорида Пантерз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
2.03
Даллас Старз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер КэнаксОТ5
Нью-Йорк Рейнджерс6
Хоккей. НХЛ
2.03
Эдмонтон Ойлерз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
2.03
Аризона Койотс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо Эвеланш5
Калгари Флэймз2
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз2
Детройт Ред Уингз1
Все события
Васильева предсказала тысячи жертв на Крымском мосту
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Кто вручал машины? И почему немецкие? Возвращаясь к церемонии
Медведева: Отношение к нашим спортсменам после ОИ не изменилось
Маликов, Пресняков и Арзамасова на премии «Леди Mail.Ru» (фото)
Элегантная Безрукова поздравила поклонников с первым днем весны
Раскрыто предназначение «волшебных» грибов
Названы простые способы улучшить память
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Фоторепортажи
22Российским спортсменам-призерам Олимпиады вручили госнаграды
4Все золото Пхенчхана. 23 февраля
10:24 (мск), источник: Р-Спорт

Гол и пас Наместникова в дебютном матче помогли «Рейнджерс» обыграть «Ванкувер»

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме нанесли поражение «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ и прервали серию из семи поражений.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в среду в Ванкувере, завершилась победой гостей со счетом 6:5 (3:2, 1:1, 1:2, 1:0). В основное время в составе «Рейнджерс» отличились Кевин Хэйс (2-я, 13-я минуты), Джимми Визи (3-я), Владислав Наместников (35-я) и Мика Зибанежад (55-я). В составе «Кэнакс» голами отметились Брок Бозер (15-я, 60-я), Бо Хорват (20-я), Даниэль Седин (32-я) и Николай Голдобин (53-я). Победу «рейнджерам» в овертайме принес Джон Гилмор (62-я).

Наместников, дебютировавший в составе «Рейнджерс» после перехода из «Тампы Бэй Лайтнинг», также отметился результативной передачей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий матч «Нью-Йорк» проведет 2 марта на выезде с «Калгари Флэймз». «Ванкувер» в этот же день примет «Нэшвилл Предаторз».

Ванкувер Кэнакс 5:6 ОТ
(2:3, 1:1, 2:1)
Нью-Йорк Рейнджерс
1.03.2018, 06:00 Зрители: 18044 Регулярный чемпионат Rogers Arena
Главные тренеры
Трэвис Грин Ален Виньо
Вратари
Якоб Маркстрем 12:29 (А. Нильссон 12:29-58:24, А. Нильссон 59:14) Хенрик Лундквист
1-й период
Кевин Хэйс (Б. Шей, Р. Спунер) 01:22
Джимми Веси (Н. Пионк, В. Наместников) 02:05
Кевин Хэйс (Н. Пионк, Р. Спунер) 12:29
14:12 Брок Бозер (Бо Хорват)
Йеспер Фаст 18:19
19:12 Бо Хорват (Д. Седин, Х. Седин)
2-й период
20:23 Александр Эдлер
31:01 Даниэль Седин
Владислав Наместников 34:58
3-й период
44:28 Брендан Лейпсик
Мика Зибанежад 49:20
Пол Кэри 50:13
52:17 Николай Голдобин (Б. Лейпсик, Д. Пулио)
Мика Зибанежад (К. Крайдер, Й. Фаст) 54:47
59:14 Брок Бозер (Б. Лейпсик, Бо Хорват)
Овертайм
Джон Гилмор (Р. Спунер) 61:22
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Б. Бозер (Ванкувер Кэнакс), Бо Хорват (Ванкувер Кэнакс), Х. Лундквист (Нью-Йорк Рейнджерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нью-Йорк Рейнджерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ванкувер Кэнакс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Продать во благо: как и почему олимпийцы избавляются от подаренных авто
Загитова пообещала дать мастер-класс Путину
Кто вручал машины? И почему немецкие? Возвращаясь к церемонии
Медведева: Отношение к нашим спортсменам после ОИ не изменилось
«Спартак» — «Динамо» (Москва) и еще 12 матчей игрового дня КХЛ
Восстановление Неймара после операции составит до 3 месяцев
Брызгалова не выступит на ЧМ по керлингу с другим партнером
Тутберидзе: Медведева и Загитова прошли путь самураев на ОИ
Спорт-Экспресс
Авто
На церемонии награждения олимпийцев перепутали ключи от BMW Напомним, что для награждения медалистов Игр в Пхенчхане завод «Автотор» выпустил 140 белых кроссоверов моделей X6,X5 и X4
Hi-Tech
Найден новый подслушивающий вирус для Android Специалисты обнаружили зловредное программное обеспечение. Чем оно опасно?
Кино
Башаров с дочерью, Тарасова и Бикович на премьере фильма Показ нового российского экшна «За гранью реальности» посетили многие звезды кино и телевидения
Недвижимость
Россияне взяли очень много ипотек
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
В Петербурге построят кольцевую линию метро за 300 млрд рублей
Хостел в доме снижает стоимость недвижимости
Леди
Дроны, драконы и другие детали на букву «Д» с Недели моды К новому сезону дизайнеры еще плотнее подсели на соцсети и показы сделали как доктор прописал: ради лайков и «себяшек» со звездными гостями
Дети
Беременная ведущая "Первого канала" занимается спортом По словам Ольги Ушаковой, она не сидит на диетах, а продолжает активно заниматься спортом.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь