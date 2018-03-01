«Тампа» уступила в овертайме «Баффало», Василевский стал третьей звездой

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Грузы ушли: Россия забрала уголь из портов Латвии - СМИ
Психолог назвал симптомы профессионального выгорания
Беременная ведущая «Первого канала» занимается спортом
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Элегантная Безрукова поздравила поклонников с первым днем весны
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Салават Юлаев1
Ак Барс0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Югра0
Автомобилист0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Металлург Мг0
Нефтехимик1
Хоккей. КХЛ
перерыв
Барыс3
Авангард1
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сибирь1
Трактор3
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Северсталь
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Йокерит
Хоккей. КХЛ
21:00
Слован
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
12:30
АдмиралБ2
Амур1
Хоккей. НХЛ
2.03
Бостон Брюинз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
2.03
Филадельфия Флайерз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
2.03
Флорида Пантерз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
2.03
Даллас Старз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер КэнаксОТ5
Нью-Йорк Рейнджерс6
Хоккей. НХЛ
2.03
Эдмонтон Ойлерз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
2.03
Аризона Койотс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо Эвеланш5
Калгари Флэймз2
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз2
Детройт Ред Уингз1
Все события
Васильева предсказала тысячи жертв на Крымском мосту
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
На Красную площадь привезли 140 новых BMW (фото)
В США решили запретить «тихие» автомобили
Кто вручал машины? И почему немецкие? Возвращаясь к церемонии
Медведева: Отношение к нашим спортсменам после ОИ не изменилось
«В глазах не видно счастья»: поклонники переживают за Домогарова
Платье-гриб: дизайнер придумывает необычные наряды
Раскрыто предназначение «волшебных» грибов
Названы простые способы улучшить память
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Фоторепортажи
22Российским спортсменам-призерам Олимпиады вручили госнаграды
4Все золото Пхенчхана. 23 февраля
09:51 (мск), источник: Р-Спорт

«Тампа» уступила в овертайме «Баффало», Василевский стал третьей звездой

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Тампа Бэй Лайтнинг» проиграла в овертайме «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в среду в Тампе, завершилась поражением хозяев со счетом 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1). В основное время на шайбу Кори Конахера (19-я минута) гости ответили голом Эвана Родригеса (52-я). Победу «Сейбрз» в овертайме принес Джейсон Поминвилл (62-я).

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 32 из 34 бросков и был признан третьей звездой матча. Его соотечественник и партнер по команде форвард Никита Кучеров участия в игре не принимал по причине травмы, которую получил 27 февраля во встрече с «Торонто Мейпл Лифс».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Тампа», прервавшая серию из четырех побед, следующий матч проведет 1 марта на выезде с «Даллас Старз». «Баффало» днем позже сыграет в гостях с «Флоридой Пантерз».

Тампа-Бэй Лайтнинг 1:2 ОТ
(1:0, 0:0, 0:1)
Баффало Сэйбрз
1.03.2018, 03:00 Зрители: 19092 Регулярный чемпионат Amalie Arena
Главные тренеры
Джон Купер Фил Хаусли
Вратари
Андрей Василевский Чед Джонсон
1-й период
14:42 Кори Конахер
18:03 Кори Конахер (Д. Джирарди, Я. Гурд)
3-й период
44:57 Янни Гурд
Джастин Фолк 48:06
Эван Родригес (Дж. Поминвилль) 51:47
54:53 Джей.Ти. Миллер
59:40 Адам Эрне
Овертайм
61:26 Андрей Василевский
Джейсон Поминвилль (Р. Ристолайнен, Р. О`Райлли) 61:26
Статистика
18 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Дж. Поминвилль (Баффало Сэйбрз), Ч. Джонсон (Баффало Сэйбрз), Анд. Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Баффало Сэйбрз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Продать во благо: как и почему олимпийцы избавляются от подаренных авто
Загитова пообещала дать мастер-класс Путину
Кто вручал машины? И почему немецкие? Возвращаясь к церемонии
Медведева: Отношение к нашим спортсменам после ОИ не изменилось
«Спартак» — «Динамо» (Москва) и еще 12 матчей игрового дня КХЛ
Наместников отличился в дебютном матче за «Рейнджерс»
Восстановление Неймара после операции составит до 3 месяцев
Брызгалова не выступит на ЧМ по керлингу с другим партнером
Тутберидзе: Медведева и Загитова прошли путь самураев на ОИ
Новости
Авто
На церемонии награждения олимпийцев перепутали ключи от BMW Напомним, что для награждения медалистов Игр в Пхенчхане завод «Автотор» выпустил 140 белых кроссоверов моделей X6,X5 и X4
Hi-Tech
Найден новый подслушивающий вирус для Android Специалисты обнаружили зловредное программное обеспечение. Чем оно опасно?
Кино
Башаров с дочерью, Тарасова и Бикович на премьере фильма Показ нового российского экшна «За гранью реальности» посетили многие звезды кино и телевидения
Недвижимость
Россияне взяли очень много ипотек
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
В Петербурге построят кольцевую линию метро за 300 млрд рублей
Хостел в доме снижает стоимость недвижимости
Леди
Дроны, драконы и другие детали на букву «Д» с Недели моды К новому сезону дизайнеры еще плотнее подсели на соцсети и показы сделали как доктор прописал: ради лайков и «себяшек» со звездными гостями
Дети
Беременная ведущая "Первого канала" занимается спортом По словам Ольги Ушаковой, она не сидит на диетах, а продолжает активно заниматься спортом.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь