«Тампа» уступила в овертайме «Баффало», Василевский стал третьей звездой
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Тампа Бэй Лайтнинг» проиграла в овертайме «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Тампа Бэй Лайтнинг» проиграла в овертайме «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в среду в Тампе, завершилась поражением хозяев со счетом 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1). В основное время на шайбу Кори Конахера (19-я минута) гости ответили голом Эвана Родригеса (52-я). Победу «Сейбрз» в овертайме принес Джейсон Поминвилл (62-я).
Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 32 из 34 бросков и был признан третьей звездой матча. Его соотечественник и партнер по команде форвард Никита Кучеров участия в игре не принимал по причине травмы, которую получил 27 февраля во встрече с «Торонто Мейпл Лифс».
«Тампа», прервавшая серию из четырех побед, следующий матч проведет 1 марта на выезде с «Даллас Старз». «Баффало» днем позже сыграет в гостях с «Флоридой Пантерз».
|Тампа-Бэй Лайтнинг
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1:2 ОТ
(1:0, 0:0, 0:1)
|Баффало Сэйбрз
|Джон Купер
|Фил Хаусли
|Андрей Василевский
|Чед Джонсон
|1-й период
|14:42
|Кори Конахер
|18:03
|Кори Конахер (Д. Джирарди, Я. Гурд)
|3-й период
|44:57
|Янни Гурд
|Джастин Фолк
|48:06
|Эван Родригес (Дж. Поминвилль)
|51:47
|54:53
|Джей.Ти. Миллер
|59:40
|Адам Эрне
|Овертайм
|61:26
|Андрей Василевский
|Джейсон Поминвилль (Р. Ристолайнен, Р. О`Райлли)
|61:26
|18
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Дж. Поминвилль (Баффало Сэйбрз), Ч. Джонсон (Баффало Сэйбрз), Анд. Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг)