«Тампа» уступила в овертайме «Баффало», Василевский стал третьей звездой

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в среду в Тампе, завершилась поражением хозяев со счетом 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1). В основное время на шайбу Кори Конахера (19-я минута) гости ответили голом Эвана Родригеса (52-я). Победу «Сейбрз» в овертайме принес Джейсон Поминвилл (62-я).

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 32 из 34 бросков и был признан третьей звездой матча. Его соотечественник и партнер по команде форвард Никита Кучеров участия в игре не принимал по причине травмы, которую получил 27 февраля во встрече с «Торонто Мейпл Лифс».

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