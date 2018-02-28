Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь объявила о временном уходе из кино
Крушельницкий отказался бороться за жену - СМИ
Что обязательно надо и что не стоит рассказывать детям про секс
Что можно купить в Барселоне по цене московской «двушки»
Подвергавшийся насмешкам мужчина размера XXXXXL стал моделью
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Вегас Голден Найтс1
Лос-Анджелес Кингз4
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс5
Эдмонтон Ойлерз2
Хоккей. НХЛ
1.03
Монреаль Канадиенс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
1.03
Тампа-Бэй Лайтнинг
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
1.03
Сент-Луис Блюз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз2
Калгари Флэймз0
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд8
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс5
Нэшвилл Предаторз6
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида ПантерзОТ3
Торонто Мэйпл Ливз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон БрюинзОТ4
Каролина Харрикейнз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз2
Нью-Джерси Дэвилз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз3
Оттава Сенаторз2
Все события
«Хочу кружевные трусики и ЕС»: активистка Майдана переехала в РФ
Российских фигуристок СМИ обвинили в жульничестве
Украину не спасут еврооблигации: Киев срочно ищет $15 млрд - СМИ
Грузы ушли: Россия забрала уголь из портов Латвии
Итоги Пхенчхана. Так сколько медалей у нас в итоге отнял МОК?
Язык к штанге прилип. Почему «Спартак» будет играть в минус 20
Бенедикт Камбербэтч зажигательно станцевал в Монте-Карло
Эвелина Блёданс рассекретила возлюбленного
Названы лекарства, которые приводят к инсульту и инфаркту
Неприятный запах изо рта: что делать
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Фоторепортажи
4Все золото Пхенчхана. 25 февраля
231:0 в минус 14. «Локо» победил «Ниццу»
08:10 (мск), источник: ТАСС

«Миннесота» разгромила «Сент-Луис» в матче НХЛ, Тарасенко забросил две шайбы

ТАСС, 28 февраля. «Миннесота» победила «Сент- Луис» со счетом 8:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В составе победителей отличились Джейсон Цукер (3-я минута), покер на счету Эрика Стаала (8, 29, 48, 51), также отличились Микаэль Гранлунд (12), Микко Койву (38) и Джаред Спаржон (40).

Читайте также
«Сент-Луис» проиграл «Далласу» в матче НХЛ, Тарасенко сделал результативную передачу

За «Сент-Луис» дубль оформил российский нападающий Владимир Тарасенко (10, 39), еще одну шайбу забросил Алекс Пьетранджело (21).

На счету 26-летнего россиянина теперь 26 шайб и 29 передач в 64 матчах текущего сезона.

«Миннесота» занимает четвертое место в Западной конференции с 79 очками после 63 игр, «Сент-Луис» идет 10-м (72 очка после 64 матчей).

В других встречах дня «Флорида» на своей площадке победила «Торонто» в овертайме со счетом 3:2, «Виннипег» дома уступил «Нэшвиллу» — 5:6, а «Даллас» в родных стенах выиграл у «Калгари» — 2:0.

Миннесота Уайлд
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сент-Луис Блюз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Российские лыжницы, которых позвали замуж сразу по прилету домой
Мама Евгении Медведевой рассказала, что фигуристка будет делать дальше
Глупые фантазии ВАДА. Соревнованиям в России ничто не угрожает
Черчесов: Наша подготовка из-за травмы Неймара не будет меняться
Итоги Пхенчхана. Так сколько медалей у нас в итоге отнял МОК?
Язык к штанге прилип. Почему «Спартак» будет играть в минус 20
«Без обратной силы»: WADA не тронет мундиаль
Тренеру «Арсенала» нашли нового сменщика
Зотов: Планируется запретить играть при «-15» и «+35»
Новости
Авто
На Красную площадь привезли 140 новых BMW (фото) Автомобили предназначены для российских медалистов Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане
Hi-Tech
Билл Гейтс обвинил криптовалюты в человеческих смертях Несмотря на все преимущества, криптовалюты являются причиной гибели людей
Кино
Громкая премьера: Ходченкова и Лядова представили «Довлатова» Картину Алексея Германа-мл., отмеченную «Серебряным медведем» Берлинале, презентовали в Москве
Недвижимость
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Названы сроки переезда Минкомсвязи в «Москва-Сити»
В Москве появился первый собственник жилья по реновации
Леди
Отечественные звезды, которые шокировали своей внешностью в этом году Фанаты этих звезд не поняли, что произошло с их любимицами в этом году: то ли это результат пластической операции, то ли неудачный поход в салон красоты.
Дети
Звезды, чью беременность ждет весь мир Эти женщины красивы, успешны, востребованы в профессии. Но для полного счастья – по мнению большинства поклонников – им не хватает только одного: родить ребенка. Поэтому каждый их наряд свободного покроя и любые изменения в фигуре в принципе воспринимаются не иначе как признаки беременности.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь