«Миннесота» разгромила «Сент-Луис» в матче НХЛ, Тарасенко забросил две шайбы
ТАСС, 28 февраля. «Миннесота» победила «Сент- Луис» со счетом 8:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 28 февраля. «Миннесота» победила «Сент- Луис» со счетом 8:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей отличились Джейсон Цукер (3-я минута), покер на счету Эрика Стаала (8, 29, 48, 51), также отличились Микаэль Гранлунд (12), Микко Койву (38) и Джаред Спаржон (40).
За «Сент-Луис» дубль оформил российский нападающий Владимир Тарасенко (10, 39), еще одну шайбу забросил Алекс Пьетранджело (21).
На счету 26-летнего россиянина теперь 26 шайб и 29 передач в 64 матчах текущего сезона.
«Миннесота» занимает четвертое место в Западной конференции с 79 очками после 63 игр, «Сент-Луис» идет 10-м (72 очка после 64 матчей).
В других встречах дня «Флорида» на своей площадке победила «Торонто» в овертайме со счетом 3:2, «Виннипег» дома уступил «Нэшвиллу» — 5:6, а «Даллас» в родных стенах выиграл у «Калгари» — 2:0.