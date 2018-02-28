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07:59 (мск), источник: ТАСС

Дубль Кузнецова помог «Вашингтону» победить «Оттаву» в матче НХЛ

ТАСС, 28 февраля. «Вашингтон» одержал победу над «Оттавой» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

Шайбы в составе победителей забросили Евгений Кузнецов (16-я и 40-я минуты) и Том Уилсон (21). У гостей голы на счету Майка Хоффмана (27) и Эрика Карлссона (44).

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Всего в текущем сезоне Кузнецов набрал 61 очко (19 шайб + 42 передачи) в 63 матчах.

«Вашингтон» занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 79 очков в 64 матчах, «Оттава» с 52 очками в 62 встречах идет 15-й.

В следующем матче «Вашингтон» 4 марта примет «Торонто», «Оттава» сыграет в гостях 3 марта против «Вегаса».

В других матчах «Бостон» дома победил «Каролину» в овертайме со счетом 4:3, а «Питтсбург» на своей площадке уступил «Нью-Джерси» — 2:3.

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