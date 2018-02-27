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09:15 (мск), источник: ТАСС

«Коламбус» победил «Вашингтон» в матче НХЛ, Панарин и Овечкин забросили по шайбе

ТАСС, 27 февраля. «Вашингтон» уступил «Коламбусу» со счетом 1:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

За «Вашингтон» шайбу забросил Александр Овечкин (7-я минута). В составе «Коламбуса» отличились Артемий Панарин (6), Сонни Милано (8), Марк Летестю (15), Сет Джонс (19) и Кэм Аткинсон (58). Панарин также сделал результативную передачу. Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 25 из 26 бросков.

Овечкин вышел на первое место в истории «Вашингтона» по количеству проведенных матчей. Игра с «Коламбусом» стала для 32-летнего россиянина 984-й за столичный клуб. Он обошел по этому показателю шведа Калле Юханссона (983).

Теперь в активе нападающего 597 заброшенных шайб. Овечкину осталось забросить три шайбы, тогда в его активе будет 600 голов в НХЛ, он станет 20-м игроком в истории лиги с подобным результатом. Кроме того, россиянин может стать четвертым хоккеистом в НХЛ, которому удалось забросить 600 шайб в менее чем 1000 матчах. Первое место по этому показателю занимает Уэйн Гретцки (718 игр), второе — Марио Лемье (719), третье — Бретт Халл (900).

«Вашингтон» занимает четвертое место в Восточной конференции с 77 очками, «Коламбус» — восьмое (69).

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