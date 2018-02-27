«Коламбус» победил «Вашингтон» в матче НХЛ, Панарин и Овечкин забросили по шайбе

Овечкин вышел на первое место в истории «Вашингтона» по количеству проведенных матчей. Игра с «Коламбусом» стала для 32-летнего россиянина 984-й за столичный клуб. Он обошел по этому показателю шведа Калле Юханссона (983).

Теперь в активе нападающего 597 заброшенных шайб. Овечкину осталось забросить три шайбы, тогда в его активе будет 600 голов в НХЛ, он станет 20-м игроком в истории лиги с подобным результатом. Кроме того, россиянин может стать четвертым хоккеистом в НХЛ, которому удалось забросить 600 шайб в менее чем 1000 матчах. Первое место по этому показателю занимает Уэйн Гретцки (718 игр), второе — Марио Лемье (719), третье — Бретт Халл (900).