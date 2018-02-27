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09:04 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист Наместников выразил слова благодарности руководству и болельщикам «Тампы-Бэй»

ТАСС, 27 февраля. Российский нападающий Владислав Наместников, перешедший из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй» в «Нью-Йорк Рейнджерс», поблагодарил руководство и болельщиков своей бывшей команды. Спортсмен разместил свое обращение в Twitter.

В результате обмена между командами в «Рейнджерс» также отправились чешский защитник Либор Хаек и канадский нападающий Бретт Хауден. Игроками «Тампы» стали два американца — защитник Райан Макдона и нападающий Джей Ти Миллер.

«Я хотел бы сказать спасибо Стиву Айзерману за драфт и веру в меня, товарищам по команде и персоналу за хорошо проведенное время, а также болельщикам «Тампы» за любовь и поддержку. Я очень благодарен каждому из вас. Я очень взволнован перед следующей главой в моей карьере и не могу дождаться, когда присоединюсь к «Рейнджерс», — написал 25-летний хоккеист.

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Наместников был выбран «Тампой» в первом раунде драфта 2011 года под общим 27-м номером. В НХЛ он дебютировал в 2014 году. В регулярном чемпионате нынешнего сезона форвард провел 62 матча, в которых забросил 20 шайб и отдал 24 передачи.

Владислав Наместников в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата мира в 2017 году. Он принял участие в Кубке мира — 2016 в Канаде, где сыграл в трех матчах и отметился одной заброшенной шайбой.

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