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08:56 (мск), источник: ТАСС

Овечкин вышел на первое место в истории «Вашингтона» по количеству проведенных матчей

ТАСС, 27 февраля. Российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин вышел на первое место в истории клуба по количеству проведенных матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.

Источник: AP 2018

32-летний форвард во вторник принял участие в гостевой игре столичного клуба против «Коламбуса». Таким образом, в активе Овечкина стало 984 матча за «Вашингтон». Он обошел по этому показателю шведа Калле Юханссона (983), третью строчку занимает словак Петер Бондра (961).

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В ближайшем будущем россиян может отметиться еще одним достижением. Если он не пропустит ни одного матча в марте, то игра с «Питтсбургом» 1 апреля будет для него 1000-й в НХЛ. Овечкин станет 317-м хоккеистом в истории лиги, который достигнет этой отметки.

Перед матчем с «Коламбусом» российский хоккеист отметил, что очень счастлив добиться подобного результата. «Приятно играть так долго в НХЛ, я чувствую, что это мой второй дом, — приводит слова Овечкина официальный сайт лиги. — Скоро у меня будет отметка в 1000 матчей, очевидно, что это очень большое количество игр. Я очень счастлив достичь этой вехи с одной организацией, это очень круто».

На предстоящей неделе нападающий может установить еще один показатель. Овечкину осталось забросить четыре шайбы, тогда в его активе будет 600 голов в НХЛ, он станет 20-м игроком в истории лиги с подобным результатом. Кроме того, россиянин может стать четвертым хоккеистом в НХЛ, которому удалось забросить 600 шайб в менее чем 1000 матчах. Первое место по этому показателю занимает Уэйн Гретцки (718 игр), второе — Марио Лемье (719), третье — Бретт Халл (900).

Александру Овечкину, который выступает за «Вашингтон» с 2005 года, принадлежит еще ряд клубных рекордов, в том числе по количеству хет-триков (20), заброшенных шайб (596) и набранных очков (1105).

Российский нападающий дважды выигрывал регулярный чемпионат в составе столичной команды, но в плей-офф не проходил дальше второго раунда.
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