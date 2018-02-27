Овечкин вышел на первое место в истории «Вашингтона» по количеству проведенных матчей

Источник: AP 2018

32-летний форвард во вторник принял участие в гостевой игре столичного клуба против «Коламбуса». Таким образом, в активе Овечкина стало 984 матча за «Вашингтон». Он обошел по этому показателю шведа Калле Юханссона (983), третью строчку занимает словак Петер Бондра (961).

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 22, 27.02.2018, 3:00 Коламбус Блю Джэкетс 5 Вашингтон Кэпиталз 1

В ближайшем будущем россиян может отметиться еще одним достижением. Если он не пропустит ни одного матча в марте, то игра с «Питтсбургом» 1 апреля будет для него 1000-й в НХЛ. Овечкин станет 317-м хоккеистом в истории лиги, который достигнет этой отметки.

Перед матчем с «Коламбусом» российский хоккеист отметил, что очень счастлив добиться подобного результата. «Приятно играть так долго в НХЛ, я чувствую, что это мой второй дом, — приводит слова Овечкина официальный сайт лиги. — Скоро у меня будет отметка в 1000 матчей, очевидно, что это очень большое количество игр. Я очень счастлив достичь этой вехи с одной организацией, это очень круто».

На предстоящей неделе нападающий может установить еще один показатель. Овечкину осталось забросить четыре шайбы, тогда в его активе будет 600 голов в НХЛ, он станет 20-м игроком в истории лиги с подобным результатом. Кроме того, россиянин может стать четвертым хоккеистом в НХЛ, которому удалось забросить 600 шайб в менее чем 1000 матчах. Первое место по этому показателю занимает Уэйн Гретцки (718 игр), второе — Марио Лемье (719), третье — Бретт Халл (900).

Александру Овечкину, который выступает за «Вашингтон» с 2005 года, принадлежит еще ряд клубных рекордов, в том числе по количеству хет-триков (20), заброшенных шайб (596) и набранных очков (1105).