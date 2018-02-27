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00:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Наместников в результате обмена перейдет в «Рейнджерс»

«Тампа» обменяет российского нападающего Владислава Наместникова в «Рейнджерс», утверждает инсайдер Боб Маккензи.

Источник: Спорт-Экспресс

По информации источника, в этом же направлении проследуют 20-летний финский защитник Либор Хайек и 19-летний канадский форвард Бретт Хауден.

Также клуб из Нью-Йорка получит право выбора в первом раунде драфта-2018, а также «условный» пик во втором раунде. Из «Рейнджерс» в «Тампу», как сообщалось ранее, проследуют защитник Райан Макдона и форвард Джей Ти Миллер.

Напомним, Наместников выступает за «Тампу» с 2014 года. В этом сезоне 25-летний россиянин принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 44 (20+24) очка при 35 минутах штрафного времени и показателе полезности «+11».

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