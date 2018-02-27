Наместников в результате обмена перейдет в «Рейнджерс»

Источник: Спорт-Экспресс

По информации источника, в этом же направлении проследуют 20-летний финский защитник Либор Хайек и 19-летний канадский форвард Бретт Хауден.

Также клуб из Нью-Йорка получит право выбора в первом раунде драфта-2018, а также «условный» пик во втором раунде. Из «Рейнджерс» в «Тампу», как сообщалось ранее, проследуют защитник Райан Макдона и форвард Джей Ти Миллер.