Наместников в результате обмена перейдет в «Рейнджерс»

По информации источника, в этом же направлении проследуют 20-летний финский защитник Либор Хайек и 19-летний канадский форвард Бретт Хауден.
Также клуб из Нью-Йорка получит право выбора в первом раунде драфта-2018, а также «условный» пик во втором раунде. Из «Рейнджерс» в «Тампу», как сообщалось ранее, проследуют защитник Райан Макдона и форвард Джей Ти Миллер.
Напомним, Наместников выступает за «Тампу» с 2014 года. В этом сезоне 25-летний россиянин принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 44 (20+24) очка при 35 минутах штрафного времени и показателе полезности «+11».