«Эдмонтон» победил «Анахайм» в НХЛ, Слепышев отметился голом во втором матче подряд
ТАСС, 26 февраля. «Эдмонтон» по буллитам обыграл «Анахайм» со счетом 6:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 26 февраля. «Эдмонтон» по буллитам обыграл «Анахайм» со счетом 6:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Леон Драйзайтль (1-я минута), Антон Слепышев (13), Райан Строум (29, 43) и Ийро Пакаринен (56). У хозяев отличились Рикард Ракелль (2, 60, 60), Адам Энрик (22) и Райан Гецлаф (55).
«Анахайм» отыгрался, проигрывая со счетом 3:5 за 21 секунду до окончания основного времени. В мае 2017 года эти команды встречались во втором раунде Кубка Стэнли, тогда «Анахайм» сумел сравнять счет, проигрывая 0:3 за три минуты до финальной сирены.
23-летний Слепышев забил гол во втором матче подряд, всего на его счету в нынешнем сезоне 9 очков (5 шайб + 4 передачи) в 32 матчах.
В других встречах дня «Детройт» в овертайме обыграл «Рейнджерс» — 3:2, «Миннесота» с тем же счетом в овертайме победила «Сан-Хосе», при этом «Уайлд» проигрывали — 0:2.
|Анахайм Дакс
|
5:6 Б
(1:2, 1:1, 3:2, 0:0, 0:1)
|Эдмонтон Ойлерз
|Рэнди Карлайл
|Тодд Маклеллан
|Райан Миллер
|Эл Монтойя
|1-й период
|Леон Драйзайтль (М. Каммаллери)
|00:13
|01:46
|Рикард Ракелль (К. Фаулер, Р. Гецлаф)
|Антон Слепышев (К. Макдэвид, М. Каммаллери)
|12:55
|2-й период
|Адам Ларссон
|20:10
|21:22
|Адам Хенрик (Б. Монтур, Р. Гецлаф)
|Райан Стром (Эл Монтойя, Л. Драйзайтль)
|28:02
|Дарнелл Нерс
|32:53
|37:17
|Хампус Линдхольм
|3-й период
|Райан Стром (Е. Пульюярви, К. Макдэвид)
|42:31
|44:10
|Эндрю Кольяно
|54:00
|Райан Гецлаф (К. Перри, Х. Линдхольм)
|Ииро Пакаринен (К. Макдэвид, М. Лучич)
|55:40
|Дрейк Каджула
|56:20
|59:39
|Рикард Ракелль (Р. Гецлаф, К. Перри)
|59:53
|Рикард Ракелль (Д. Грант, К. Перри)
|К. Макдэвид
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Р. Ракелль (Анахайм Дакс), Р. Гецлаф (Анахайм Дакс), К. Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз)