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07:45 (мск), источник: ТАСС

«Эдмонтон» победил «Анахайм» в НХЛ, Слепышев отметился голом во втором матче подряд

ТАСС, 26 февраля. «Эдмонтон» по буллитам обыграл «Анахайм» со счетом 6:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Леон Драйзайтль (1-я минута), Антон Слепышев (13), Райан Строум (29, 43) и Ийро Пакаринен (56). У хозяев отличились Рикард Ракелль (2, 60, 60), Адам Энрик (22) и Райан Гецлаф (55).

«Анахайм» отыгрался, проигрывая со счетом 3:5 за 21 секунду до окончания основного времени. В мае 2017 года эти команды встречались во втором раунде Кубка Стэнли, тогда «Анахайм» сумел сравнять счет, проигрывая 0:3 за три минуты до финальной сирены.

23-летний Слепышев забил гол во втором матче подряд, всего на его счету в нынешнем сезоне 9 очков (5 шайб + 4 передачи) в 32 матчах.

В других встречах дня «Детройт» в овертайме обыграл «Рейнджерс» — 3:2, «Миннесота» с тем же счетом в овертайме победила «Сан-Хосе», при этом «Уайлд» проигрывали — 0:2.

Анахайм Дакс 5:6 Б
(1:2, 1:1, 3:2, 0:0, 0:1)
Эдмонтон Ойлерз
26.02.2018, 04:00 Регулярный чемпионат Honda Center
Главные тренеры
Рэнди Карлайл Тодд Маклеллан
Вратари
Райан Миллер Эл Монтойя
1-й период
Леон Драйзайтль (М. Каммаллери) 00:13
01:46 Рикард Ракелль (К. Фаулер, Р. Гецлаф)
Антон Слепышев (К. Макдэвид, М. Каммаллери) 12:55
2-й период
Адам Ларссон 20:10
21:22 Адам Хенрик (Б. Монтур, Р. Гецлаф)
Райан Стром (Эл Монтойя, Л. Драйзайтль) 28:02
Дарнелл Нерс 32:53
37:17 Хампус Линдхольм
3-й период
Райан Стром (Е. Пульюярви, К. Макдэвид) 42:31
44:10 Эндрю Кольяно
54:00 Райан Гецлаф (К. Перри, Х. Линдхольм)
Ииро Пакаринен (К. Макдэвид, М. Лучич) 55:40
Дрейк Каджула 56:20
59:39 Рикард Ракелль (Р. Гецлаф, К. Перри)
59:53 Рикард Ракелль (Д. Грант, К. Перри)
Серия буллитов - победный бросок
К. Макдэвид
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Р. Ракелль (Анахайм Дакс), Р. Гецлаф (Анахайм Дакс), К. Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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