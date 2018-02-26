«Эдмонтон» победил «Анахайм» в НХЛ, Слепышев отметился голом во втором матче подряд

В составе победителей шайбы забросили Леон Драйзайтль (1-я минута), Антон Слепышев (13), Райан Строум (29, 43) и Ийро Пакаринен (56). У хозяев отличились Рикард Ракелль (2, 60, 60), Адам Энрик (22) и Райан Гецлаф (55).

«Анахайм» отыгрался, проигрывая со счетом 3:5 за 21 секунду до окончания основного времени. В мае 2017 года эти команды встречались во втором раунде Кубка Стэнли, тогда «Анахайм» сумел сравнять счет, проигрывая 0:3 за три минуты до финальной сирены.

23-летний Слепышев забил гол во втором матче подряд, всего на его счету в нынешнем сезоне 9 очков (5 шайб + 4 передачи) в 32 матчах.