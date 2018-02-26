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05:59 (мск), источник: ТАСС

Две передачи Антипина помогли «Баффало» обыграть «Бостон» в НХЛ

ТАСС, 26 февраля. «Баффало» победил «Бостон» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Шайбы в составе хозяев забросили Бенуа Пульо (15-я минута), Кайл Окпосо (17), Эван Родригес (28) и Марко Сканделла (44). У «Бостона» отличился Чарли Макэвой (24).

Российский защитник «Баффало» Виктор Антипин сделал две результативные передачи за 14:09 на льду, на его счету восемь передач в 38 матчах текущего сезона. Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин отразил 20 бросков.

В другом матче игрового дня «Нэшвилл» обыграл «Сент-Луис» со счетом 4:0, одержав четвертую победу подряд. «Сент-Луис» потерпел поражение в шестой встрече кряду.

В турнирной таблице «Бостон» идет на третьем месте в Восточной конференции, «Баффало» — на последнем. «Нэшвилл» — второй на Западе, «Сент-Луис» опустился на девятую строчку.

Баффало Сэйбрз 4:1
(2:0, 1:1, 1:0)
Бостон Брюинз
26.02.2018, 01:00 Регулярный чемпионат KeyBank Center
Главные тренеры
Фил Хаусли Брюс Кэссиди
Вратари
Чед Джонсон Антон Худобин 58:08
1-й период
07:04 Николя Баптист
Брэд Маршан 12:15
14:26 Бенуа Пульо (Вик. Антипин, Н. Баптист)
Здено Хара 16:16
16:31 Кайл Окпосо (Р. О`Райлли, Э. Родригес)
19:21
19:25 Сэм Райнхарт
2-й период
Чарли Макэвой (Д. Пастрняк, Б. Маршан) 23:35
27:50 Эван Родригес (Р. Ристолайнен, С. Райнхарт)
30:16 Бенуа Пульо
3-й период
Кеван Миллер 41:16
43:22 Марко Сканделла (Дж. Поминвилль, Вик. Антипин)
Тори Краг 49:04
54:47 Юхан Ларссон
Статистика
8 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
С. Райнхарт (Баффало Сэйбрз), К. Окпосо (Баффало Сэйбрз), Вик. Антипин (Баффало Сэйбрз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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