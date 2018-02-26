Две передачи Антипина помогли «Баффало» обыграть «Бостон» в НХЛ
ТАСС, 26 февраля. «Баффало» победил «Бостон» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 26 февраля. «Баффало» победил «Бостон» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбы в составе хозяев забросили Бенуа Пульо (15-я минута), Кайл Окпосо (17), Эван Родригес (28) и Марко Сканделла (44). У «Бостона» отличился Чарли Макэвой (24).
Российский защитник «Баффало» Виктор Антипин сделал две результативные передачи за 14:09 на льду, на его счету восемь передач в 38 матчах текущего сезона. Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин отразил 20 бросков.
В другом матче игрового дня «Нэшвилл» обыграл «Сент-Луис» со счетом 4:0, одержав четвертую победу подряд. «Сент-Луис» потерпел поражение в шестой встрече кряду.
В турнирной таблице «Бостон» идет на третьем месте в Восточной конференции, «Баффало» — на последнем. «Нэшвилл» — второй на Западе, «Сент-Луис» опустился на девятую строчку.
|Баффало Сэйбрз
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4:1
(2:0, 1:1, 1:0)
|Бостон Брюинз
|Фил Хаусли
|Брюс Кэссиди
|Чед Джонсон
|Антон Худобин 58:08
|1-й период
|07:04
|Николя Баптист
|Брэд Маршан
|12:15
|14:26
|Бенуа Пульо (Вик. Антипин, Н. Баптист)
|Здено Хара
|16:16
|16:31
|Кайл Окпосо (Р. О`Райлли, Э. Родригес)
|19:21
|19:25
|Сэм Райнхарт
|2-й период
|Чарли Макэвой (Д. Пастрняк, Б. Маршан)
|23:35
|27:50
|Эван Родригес (Р. Ристолайнен, С. Райнхарт)
|30:16
|Бенуа Пульо
|3-й период
|Кеван Миллер
|41:16
|43:22
|Марко Сканделла (Дж. Поминвилль, Вик. Антипин)
|Тори Краг
|49:04
|54:47
|Юхан Ларссон
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|С. Райнхарт (Баффало Сэйбрз), К. Окпосо (Баффало Сэйбрз), Вик. Антипин (Баффало Сэйбрз)