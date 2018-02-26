Две передачи Антипина помогли «Баффало» обыграть «Бостон» в НХЛ

Шайбы в составе хозяев забросили Бенуа Пульо (15-я минута), Кайл Окпосо (17), Эван Родригес (28) и Марко Сканделла (44). У «Бостона» отличился Чарли Макэвой (24).

Российский защитник «Баффало» Виктор Антипин сделал две результативные передачи за 14:09 на льду, на его счету восемь передач в 38 матчах текущего сезона. Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин отразил 20 бросков.

В другом матче игрового дня «Нэшвилл» обыграл «Сент-Луис» со счетом 4:0, одержав четвертую победу подряд. «Сент-Луис» потерпел поражение в шестой встрече кряду.