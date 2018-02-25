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25.02
Нэшвилл Предаторз4
Сент-Луис Блюз0
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25 февраля, источник: Р-Спорт

«Нэшвилл» обыграл «Сент-Луис» в матче НХЛ

Хоккеисты «Нэшвилл Предаторз» на своей арене нанесли поражение «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая в Нэшвилле, завершилась со счетом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0). Шайбы забросили Колтон Сиссонс (5-я минута), Кевин Фиала (15), Скотт Хартнелл (22) и Остин Уотсон (34).

Следующий матч «Нэшвилл» проведет 27 февраля на выезде против «Виннипега», «Сент-Луис» в этот же день сыграет в гостях с «Миннесотой».

Нэшвилл Предаторз 4:0
(2:0, 2:0, 0:0)
Сент-Луис Блюз
25.02.2018, 20:00 Регулярный чемпионат Bridgestone Arena
Главные тренеры
Питер Лавиолетт Майк Йео
Вратари
Пекка Ринне Джейк Аллен
1-й период
Карл Гуннарссон 02:58
04:45 Колтон Сиссонс (К. Террис, Р. Йоси)
08:41 Микка Саломяки
14:21 Кевин Фиала (К. Смит)
2-й период
21:20 Скотт Хартнелл (К. Ярнкрок, Р. Эллис)
29:21 Виктор Арвидссон
31:34 Пи. Кей. Суббан
33:24 Остин Уотсон (Р. Джохансен)
3-й период
45:30 Филип Форсберг
Брэйден Шенн 49:32
55:36 Филип Форсберг
Статистика
10 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
П. Ринне (Нэшвилл Предаторз), К. Сиссонс (Нэшвилл Предаторз), О. Уотсон (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нэшвилл Предаторз
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Сент-Луис Блюз
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