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«Нэшвилл» обыграл «Сент-Луис» в матче НХЛ
Хоккеисты «Нэшвилл Предаторз» на своей арене нанесли поражение «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Хоккеисты «Нэшвилл Предаторз» на своей арене нанесли поражение «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в Нэшвилле, завершилась со счетом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0). Шайбы забросили Колтон Сиссонс (5-я минута), Кевин Фиала (15), Скотт Хартнелл (22) и Остин Уотсон (34).
Следующий матч «Нэшвилл» проведет 27 февраля на выезде против «Виннипега», «Сент-Луис» в этот же день сыграет в гостях с «Миннесотой».
|Нэшвилл Предаторз
|
4:0
(2:0, 2:0, 0:0)
|Сент-Луис Блюз
|Питер Лавиолетт
|Майк Йео
|Пекка Ринне
|Джейк Аллен
|1-й период
|Карл Гуннарссон
|02:58
|04:45
|Колтон Сиссонс (К. Террис, Р. Йоси)
|08:41
|Микка Саломяки
|14:21
|Кевин Фиала (К. Смит)
|2-й период
|21:20
|Скотт Хартнелл (К. Ярнкрок, Р. Эллис)
|29:21
|Виктор Арвидссон
|31:34
|Пи. Кей. Суббан
|33:24
|Остин Уотсон (Р. Джохансен)
|3-й период
|45:30
|Филип Форсберг
|Брэйден Шенн
|49:32
|55:36
|Филип Форсберг
|10
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|П. Ринне (Нэшвилл Предаторз), К. Сиссонс (Нэшвилл Предаторз), О. Уотсон (Нэшвилл Предаторз)