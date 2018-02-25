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«Монреаль» обменял Плеканеца в «Торонто» на Валиева
Нападающий «Монреаля» Томаш Плеканец обменян в «Торонто» на российского защитника Рината Валиева.
Нападающий «Монреаля» Томаш Плеканец обменян в «Торонто» на российского защитника Рината Валиева.
Об этом сообщает официальный сайт «листьев».
Также «Канадиенс» отдал форварда Кайла Бауна, получив со стороны «Мэйпл Лифс» Керби Райхела и выбор во втором раунде драфта 2018 года.
Валиев в текущем сезоне провел 40 матчей за «Торонто Марлис» (АХЛ) и набрал 15 (5+10) очков. Плеканец провел 60 игр за «Монреаль» и набрал 24 (6+18) очков.