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Шайба Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Оттаву»
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Филадельфии» обыграли «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Филадельфии» обыграли «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в субботу на льду «Оттавы», завершилась со счетом 5:3 (2:1, 0:0, 3:2) в пользу гостей, в составе которых заброшенной шайбой отметился российский защитник Иван Проворов (1-я минута), также отличились Роберт Хагг (8), Клод Жиру (45), Нолан Патрик (48) и Брэндон Мэннинг (49). У хозяев забили Майк Хоффман (13), Райан Дзингел (57) и Мэтт Дюшен (60).
|Оттава Сенаторз
|
3:5
(1:2, 0:0, 2:3)
|Филадельфия Флайерз
|Ги Буше
|Дэйв Хэкстол
|Крэйг Андерсон 59:20
|Петр Мразек
|1-й период
|Иван Проворов (Ш. Гостисбеер, К. Жиру)
|00:28
|Роберт Хегг
|03:48
|Роберт Хегг
|07:14
|Шейн Гостисбеер
|11:22
|12:14
|Майк I Хоффман (Т. Шабо, Б. Райан)
|17:41
|Бен Харпур
|2-й период
|Роберт Хегг
|35:02
|3-й период
|Клод Жиру (Б. Мэннинг)
|44:15
|Нолан Патрик (Б. Мэннинг, Я. Ворачек)
|47:05
|Брэндон Мэннинг (Р. Гудас)
|48:56
|50:26
|Мариан Габорик
|54:53
|Макс Маккормик
|Йори Лехтеря
|54:53
|56:47
|Райан Дзингел (З. Смит, Марк Стоун)
|59:03
|Мэтт Дюшен (Марк Стоун, М. Хоффман)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Б. Мэннинг (Филадельфия Флайерз), К. Жиру (Филадельфия Флайерз), Марк Стоун (Оттава Сенаторз)