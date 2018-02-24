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01:54 (мск), источник: Р-Спорт

Шайба Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Оттаву»

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Филадельфии» обыграли «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в субботу на льду «Оттавы», завершилась со счетом 5:3 (2:1, 0:0, 3:2) в пользу гостей, в составе которых заброшенной шайбой отметился российский защитник Иван Проворов (1-я минута), также отличились Роберт Хагг (8), Клод Жиру (45), Нолан Патрик (48) и Брэндон Мэннинг (49). У хозяев забили Майк Хоффман (13), Райан Дзингел (57) и Мэтт Дюшен (60).

Оттава Сенаторз 3:5
(1:2, 0:0, 2:3)
Филадельфия Флайерз
24.02.2018, 22:00 Регулярный чемпионат Canadian Tire Centre
Главные тренеры
Ги Буше Дэйв Хэкстол
Вратари
Крэйг Андерсон 59:20 Петр Мразек
1-й период
Иван Проворов (Ш. Гостисбеер, К. Жиру) 00:28
Роберт Хегг 03:48
Роберт Хегг 07:14
Шейн Гостисбеер 11:22
12:14 Майк I Хоффман (Т. Шабо, Б. Райан)
17:41 Бен Харпур
2-й период
Роберт Хегг 35:02
3-й период
Клод Жиру (Б. Мэннинг) 44:15
Нолан Патрик (Б. Мэннинг, Я. Ворачек) 47:05
Брэндон Мэннинг (Р. Гудас) 48:56
50:26 Мариан Габорик
54:53 Макс Маккормик
Йори Лехтеря 54:53
56:47 Райан Дзингел (З. Смит, Марк Стоун)
59:03 Мэтт Дюшен (Марк Стоун, М. Хоффман)
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Б. Мэннинг (Филадельфия Флайерз), К. Жиру (Филадельфия Флайерз), Марк Стоун (Оттава Сенаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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