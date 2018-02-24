Гол и две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Каролину» в матче НХЛ

Помимо гола, Малкин сделал две результативные передачи. На его счету 73 (34+39) очка, форвард занимает второе место как в снайперском, так и бомбардирском списках лиги.

«Питтсбург» занимает четвертое место в Восточной конференции с 76 очками, «Каролина» — 10-е (64). В следующем матче в воскресенье «Питтсбург» в гостях сыграет с «Флоридой», «Каролина» на выезде встретится с «Детройтом».