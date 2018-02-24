Гол и две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Каролину» в матче НХЛ
ТАСС, 24 февраля. «Питтсбург» обыграл «Каролину» со счетом 6:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 24 февраля. «Питтсбург» обыграл «Каролину» со счетом 6:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Каролины» отличился Теуво Терявяйнен (23-я минута). За «Питтсбург» шайбы забросили Джейк Генцел (14), Олли Мяяття (21), Фил Кессел (27, 29), Сидни Кросби (50), Евгений Малкин (53).
Помимо гола, Малкин сделал две результативные передачи. На его счету 73 (34+39) очка, форвард занимает второе место как в снайперском, так и бомбардирском списках лиги.
«Питтсбург» занимает четвертое место в Восточной конференции с 76 очками, «Каролина» — 10-е (64). В следующем матче в воскресенье «Питтсбург» в гостях сыграет с «Флоридой», «Каролина» на выезде встретится с «Детройтом».
«Чикаго» дома обыграл «Сан-Хосе» — 3:1, третью шайбу в пустые ворота отправил российский форвард Артем Анисимов.
В других матчах «Виннипег» победил «Сент-Луис» (4:0), «Миннесота» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:1).
|Каролина Харрикейнз
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1:6
(0:1, 1:3, 0:2)
|Питтсбург Пингвинз
|Билл Питерс
|Майк Салливан
|Кэм Уорд
|Мэттью Мюррей
|1-й период
|Джейк Гюнтцель (Ф. Кессел)
|13:36
|2-й период
|Олли Мяяття (Е. Малкин)
|20:46
|22:05
|Теуво Терявяйнен (Э. Линдхольм, С. Ахо)
|Фил Кессел (Б. Дюмулин, Дж. Гюнтцель)
|26:11
|Фил Кессел (Р. Шихан, Дж. Гюнтцель)
|28:25
|29:45
|Тревор ван Римсдайк
|Евгений Малкин
|29:45
|3-й период
|47:59
|Себастьян Ахо
|Сидни Кросби (К. Летанг, Е. Малкин)
|49:12
|Брайан Дюмулин
|50:09
|52:42
|Кэм Уорд
|Евгений Малкин (З. Астон-Ризе)
|52:42
|Доминик Симон
|57:14
|14
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Ф. Кессел (Питтсбург Пингвинз), Дж. Гюнтцель (Питтсбург Пингвинз), О. Мяяття (Питтсбург Пингвинз)