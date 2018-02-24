Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сборную РФ обвинили в подкупе
СМИ: Реакция Панина после заявления Соловьева
Василиса Володина впервые показала трехлетнего сына
Стало известно, как мельдоний мог попасть в пробу Крушельницкого
Вера Брежнева в шортах-юбке пришла на шоу к Урганту
Текущие события
Хоккей. Олимпийский турнир
15:10
Чехия
Канада
Хоккей. НХЛ
06:30
Вегас Голден Найтс6
Ванкувер Кэнакс3
Хоккей. НХЛ
22:00
Оттава Сенаторз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс3
Сан-Хосе Шаркс1
Хоккей. НХЛ
23:59
Калгари Флэймз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз0
Виннипег Джетс4
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина Харрикейнз1
Питтсбург Пингвинз6
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс1
Миннесота Уайлд4
Все события
Медведева, завоевавшая серебро, неожиданно обратилась к Путину
МОК обязан снять США и Канаду, но боится -СМИ
«Я не уберу флаг»: организаторам ОИ не удалось оскорбить русских
Пьеха резко ответила на хамство Серебрякова по РФ
Российские хоккеисты впервые за 20 лет вышли в финал Олимпиады
Россиянка сдала положительную допинг-пробу на ОИ
Вера Брежнева в шортах-юбке пришла на шоу к Урганту
Бузова в платье с глубоким декольте повеселилась на вечеринке
Мир охватила мода на дизайнерские пупки
Ученые разделили пьющих людей на 4 типа
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
8Все золото Пхенчхана. 21 февраля
231:0 в минус 14. «Локо» победил «Ниццу»
08:25 (мск), источник: ТАСС

Гол и две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Каролину» в матче НХЛ

ТАСС, 24 февраля. «Питтсбург» обыграл «Каролину» со счетом 6:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В составе «Каролины» отличился Теуво Терявяйнен (23-я минута). За «Питтсбург» шайбы забросили Джейк Генцел (14), Олли Мяяття (21), Фил Кессел (27, 29), Сидни Кросби (50), Евгений Малкин (53).

Помимо гола, Малкин сделал две результативные передачи. На его счету 73 (34+39) очка, форвард занимает второе место как в снайперском, так и бомбардирском списках лиги.

«Питтсбург» занимает четвертое место в Восточной конференции с 76 очками, «Каролина» — 10-е (64). В следующем матче в воскресенье «Питтсбург» в гостях сыграет с «Флоридой», «Каролина» на выезде встретится с «Детройтом».

«Чикаго» дома обыграл «Сан-Хосе» — 3:1, третью шайбу в пустые ворота отправил российский форвард Артем Анисимов.

В других матчах «Виннипег» победил «Сент-Луис» (4:0), «Миннесота» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:1).

Каролина Харрикейнз 1:6
(0:1, 1:3, 0:2)
Питтсбург Пингвинз
24.02.2018, 03:30 Регулярный чемпионат PNC Arena
Главные тренеры
Билл Питерс Майк Салливан
Вратари
Кэм Уорд Мэттью Мюррей
1-й период
Джейк Гюнтцель (Ф. Кессел) 13:36
2-й период
Олли Мяяття (Е. Малкин) 20:46
22:05 Теуво Терявяйнен (Э. Линдхольм, С. Ахо)
Фил Кессел (Б. Дюмулин, Дж. Гюнтцель) 26:11
Фил Кессел (Р. Шихан, Дж. Гюнтцель) 28:25
29:45 Тревор ван Римсдайк
Евгений Малкин 29:45
3-й период
47:59 Себастьян Ахо
Сидни Кросби (К. Летанг, Е. Малкин) 49:12
Брайан Дюмулин 50:09
52:42 Кэм Уорд
Евгений Малкин (З. Астон-Ризе) 52:42
Доминик Симон 57:14
Статистика
14 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Ф. Кессел (Питтсбург Пингвинз), Дж. Гюнтцель (Питтсбург Пингвинз), О. Мяяття (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Каролина Харрикейнз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Питтсбург Пингвинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Почему наш претендент на медали уехал домой досрочно и со скандалом
Диверсия исключена, но история с мельдонием вызывает только вопросы
Большунов стал вторым в марафоне, но расстроился
Сборная «Бундеслиги». С кем Россия будет играть за золото ОИ
Норвежских лыжников подозревают в употреблении допинга
CAS аннулировал результаты бобслеистки Сергеевой на ОИ-2018
Задай вопрос Евгении Медведевой
Вяльбе: Большунов сработал идеально, но у него схватило печень
Витолиньш: Шипачев? Хотите нас расшатать или разозлить?
Новости
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
Программист «вытащил» из телевизора проклятую девочку из «Звонка» Удалось это при помощи дополненной реальности
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины российского кино
Недвижимость
Эксперт предсказал дефицит качественных офисов в Москве через год
Как выглядит реновация в других странах
В Дубае появятся виллы, созданные с помощью технологии 3D-печати
В Париже опять утонула баржа Ле Корбюзье
Леди
Связанные Играми: 5 самых трогательных пар Пхенчхана Среди участников Олимпиады в Пхенчхане оказалось немало влюбленных пар. Рассказываем о том, как чемпионам удается разделять спорт и любовь.
Дети
Дженнифер Лопез трогательно поздравила детей с днем рождения Певица оставила сыну и дочке теплые послания в Сети.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь