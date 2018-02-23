Нападающий «Тампы» Кучеров первым в сезоне НХЛ набрал 80 очков
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Оттаве в «Канадиен Тайр-центре» и закончилась победой гостей — 4:3 (2:1, 2:0, 0:2).
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Оттаве в «Канадиен Тайр-центре» и закончилась победой гостей — 4:3 (2:1, 2:0, 0:2).
Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал две голевые передачи. Россиянин продлил результативную серию до восьми игр, за которые набрал 14 (5+9) очков.
Всего в 61 матче сезона на счету Кучерова 80 (32+48) баллов за результативность, он