Нападающий «Тампы» Кучеров первым в сезоне НХЛ набрал 80 очков

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал две голевые передачи. Россиянин продлил результативную серию до восьми игр, за которые набрал 14 (5+9) очков.

Всего в 61 матче сезона на счету Кучерова 80 (32+48) баллов за результативность, он по-прежнему возглавляет гонку бомбардиров. Российский хоккеист первым в НХЛ набрал 80 очков. На втором месте в зачёте бомбардиров располагается форвард «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру, в его активе 72 (21+51) очка. Другой российский форвард Евгений Малкин, выступающий за «Питтсбург Пингвинз», занимает четвёртое место с 70 (33+37) баллами.