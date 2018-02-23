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08:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Нападающий «Тампы» Кучеров первым в сезоне НХЛ набрал 80 очков

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Оттаве в «Канадиен Тайр-центре» и закончилась победой гостей — 4:3 (2:1, 2:0, 0:2).

Источник: Reuters

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал две голевые передачи. Россиянин продлил результативную серию до восьми игр, за которые набрал 14 (5+9) очков.

Всего в 61 матче сезона на счету Кучерова 80 (32+48) баллов за результативность, он по-прежнему возглавляет гонку бомбардиров. Российский хоккеист первым в НХЛ набрал 80 очков. На втором месте в зачёте бомбардиров располагается форвард «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру, в его активе 72 (21+51) очка. Другой российский форвард Евгений Малкин, выступающий за «Питтсбург Пингвинз», занимает четвёртое место с 70 (33+37) баллами.

Тампа-Бэй Лайтнинг
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