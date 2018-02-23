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07:21 (мск), источник: Р-Спорт

«Тампа Бэй» победила «Оттаву» в матче НХЛ, у Кучерова и Наместникова по 2 очка

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Тампы Бэй Лайтнинг» победили «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Оттаве в четверг, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 2:0, 0:2) в пользу гостей. В составе победителей шайбами отметились Тайлер Джонсон (10-я минута), Виктор Хедман (17-я), Владислав Наместников (24-я) и Брэйден Поинт (40-я.). Наместников также отметился результативным пасом и был признан первой звездой матча. Две передачи себе в актив записал форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров. У «Сенаторз» шайбы забросили Райан Дзингел (15-я), Марк Боровецки (49-я) и Дерик Брассар (58-я).

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Также в четверг «Флорида Пантерз» дома обыграла «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 2:0). В составе победителей россиянин Максим Мамин забросил первую в карьере шайбу в НХЛ, а Евгений Дадонов записал себе в актив результативную передачу. У «столичных» пасом отметился капитан команды Александр Овечкин.

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«Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде уступил «Монреаль Канадиенс» со счетом 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев провел дебютный матч и отразил 38 из 40 бросков.

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Еще в одной встрече «Детройт Ред Уингз» дома в овертайме уступил «Баффало Сейбрз» — 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1).

Оттава Сенаторз 3:4
(1:2, 0:2, 2:0)
Тампа-Бэй Лайтнинг
23.02.2018, 03:30 Регулярный чемпионат Canadian Tire Centre
Главные тренеры
Ги Буше Джон Купер
Вратари
Крэйг Андерсон 56:38 (К. Андерсон 57:44-58:38) Луи Доминге
1-й период
01:25 Марк Боровицки
Тайлер Джонсон (Я. Гурд, К. Куниц) 09:31
14:54 Райан Дзингел (Марк Стоун, Д. Брассар)
Виктор Хедман (Н. Кучеров, В. Наместников) 16:26
2-й период
Владислав Наместников (Н. Кучеров, С. Стэмкос) 23:37
Слэйтер Куккук 24:11
Стивен Стэмкос 27:45
30:33 Марк Боровицки
Брэйден Пойнт (Я. Гурд, А. Киллорн) 39:59
3-й период
Тайлер Джонсон 44:19
48:11 Марк Боровицки (Б. Райан, К. Сиси)
48:58 Эрик Карлссон
Янни Гурд 51:07
Джейк Дотчин 55:47
57:44 Дерик Брассар (Марк Стоун, Э. Карлссон)
Статистика
6 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
В. Наместников (Тампа-Бэй Лайтнинг), Я. Гурд (Тампа-Бэй Лайтнинг), М. Боровицки (Оттава Сенаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Оттава Сенаторз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
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