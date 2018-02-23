«Тампа Бэй» победила «Оттаву» в матче НХЛ, у Кучерова и Наместникова по 2 очка

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Оттаве в четверг, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 2:0, 0:2) в пользу гостей. В составе победителей шайбами отметились Тайлер Джонсон (10-я минута), Виктор Хедман (17-я), Владислав Наместников (24-я) и Брэйден Поинт (40-я.). Наместников также отметился результативным пасом и был признан первой звездой матча. Две передачи себе в актив записал форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров. У «Сенаторз» шайбы забросили Райан Дзингел (15-я), Марк Боровецки (49-я) и Дерик Брассар (58-я).

Также в четверг «Флорида Пантерз» дома обыграла «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 2:0). В составе победителей россиянин Максим Мамин забросил первую в карьере шайбу в НХЛ, а Евгений Дадонов записал себе в актив результативную передачу. У «столичных» пасом отметился капитан команды Александр Овечкин.

«Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде уступил «Монреаль Канадиенс» со счетом 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев провел дебютный матч и отразил 38 из 40 бросков.