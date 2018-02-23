«Тампа Бэй» победила «Оттаву» в матче НХЛ, у Кучерова и Наместникова по 2 очка
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Тампы Бэй Лайтнинг» победили «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Тампы Бэй Лайтнинг» победили «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в Оттаве в четверг, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 2:0, 0:2) в пользу гостей. В составе победителей шайбами отметились Тайлер Джонсон (10-я минута), Виктор Хедман (17-я), Владислав Наместников (24-я) и Брэйден Поинт (40-я.). Наместников также отметился результативным пасом и был признан первой звездой матча. Две передачи себе в актив записал форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров. У «Сенаторз» шайбы забросили Райан Дзингел (15-я), Марк Боровецки (49-я) и Дерик Брассар (58-я).
Также в четверг «Флорида Пантерз» дома обыграла «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 2:0). В составе победителей россиянин Максим Мамин забросил первую в карьере шайбу в НХЛ, а Евгений Дадонов записал себе в актив результативную передачу. У «столичных» пасом отметился капитан команды Александр Овечкин.
«Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде уступил «Монреаль Канадиенс» со счетом 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев провел дебютный матч и отразил 38 из 40 бросков.
Еще в одной встрече «Детройт Ред Уингз» дома в овертайме уступил «Баффало Сейбрз» — 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1).
|Оттава Сенаторз
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3:4
(1:2, 0:2, 2:0)
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|Ги Буше
|Джон Купер
|Крэйг Андерсон 56:38 (К. Андерсон 57:44-58:38)
|Луи Доминге
|1-й период
|01:25
|Марк Боровицки
|Тайлер Джонсон (Я. Гурд, К. Куниц)
|09:31
|14:54
|Райан Дзингел (Марк Стоун, Д. Брассар)
|Виктор Хедман (Н. Кучеров, В. Наместников)
|16:26
|2-й период
|Владислав Наместников (Н. Кучеров, С. Стэмкос)
|23:37
|Слэйтер Куккук
|24:11
|Стивен Стэмкос
|27:45
|30:33
|Марк Боровицки
|Брэйден Пойнт (Я. Гурд, А. Киллорн)
|39:59
|3-й период
|Тайлер Джонсон
|44:19
|48:11
|Марк Боровицки (Б. Райан, К. Сиси)
|48:58
|Эрик Карлссон
|Янни Гурд
|51:07
|Джейк Дотчин
|55:47
|57:44
|Дерик Брассар (Марк Стоун, Э. Карлссон)
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|В. Наместников (Тампа-Бэй Лайтнинг), Я. Гурд (Тампа-Бэй Лайтнинг), М. Боровицки (Оттава Сенаторз)