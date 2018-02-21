Наши в Америке: трюк Кучерова в матче базовых клубов сборной

Источник: Спорт-Экспресс

Все четыре российских вратаря сыграли здорово и одержали победы, Александр Овечкин восемь раз бросил в «молоко», а Николай Голдобин, кажется, закрепился в составе «Ванкувера».

«ВАШИНГТОН» — «ТАМПА» — 2:4

Александр ОВЕЧКИН, «Вашингтон» — 1+0, «0» за 23 минуты

В сезоне: 60 матчей, 36+31, «+9».

Евгений КУЗНЕЦОВ, «Вашингтон» — 0+0, «-1» за 19 минут

В сезоне: 60 матчей, 16+39, «-3».

Дмитрий ОРЛОВ, «Вашингтон» — 0+1, «0» за 25 минут

В сезоне: 60 матчей, 8+14, «+9».

Никита КУЧЕРОВ, «Тампа» — 1+0, «+1» за 18 минут

В сезоне: 60 матчей, 32+46, «+12».

Владислав НАМЕСТНИКОВ, «Тампа» — 0+0, «+1» за 16 минут

В сезоне: 60 матчей, 19+23, «+10».

Михаил СЕРГАЧЕВ, «Тампа» — 0+0, «0» за 10 минут

В сезоне: 58 матчей, 8+23, «+8».

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ, «Тампа» — 35 отраженных бросков из 37

В сезоне: 50 матчей, 35 побед, 92,9 процента отраженных бросков, 2,29 шайбы за матч.

Матч базовых клубов сборной России немного разочаровал, ведь ожидалось, что «Вашингтон» будет более серьезно сопротивляться. Но случился провальный первый период, а после перерыва «Тампа» все контролировала. Это только кажется, что она подпустила к себе соперника. «Молнии» все контролировали. Плюс у них Василевский, а на другом конце площадки нет такого сильного вратаря.

Гол Никиты Кучерова заставил смеяться даже невозмутимого Джона Купера. Наш хоккеист вышел один на один с Холтби и опять совершил свой трюк, когда броска нет, а шайба залетает в ворота. Только в другом стиле. Купер даже покачал головой, как и весь мир. Ведь повторить такое практически никому не под силу.

Михаил Сергачев на этот раз сыграл мало — так решил тренер. Что-то ему не понравилось в действиях нашего защитника, а с Сергачева он в таких случаях спрашивает по полной программе. Владислав Наместников, возможно, получил сотрясение после того, как один из игроков «Вашингтона» ударил его головой. Судьи момент пропустили, Владислав продолжил игру, но хотелось бы узнать, как он будет чувствовать себя вечером.

Александр Овечкин говорил, что игра с «Чикаго» была худшей в его карьере (1:7), но я бы и этот матч не превозносил. Беда в том, что Овечкин опять сделал упор на бессмысленные броски — девять раз атаковал ворота, забыв, что в этом сезоне успех ему приносили совершенно другие действия. Ну, забил опять. Толку-то?

Евгений Кузнецов не сумел справиться с цепкой защитой «Тампы», а Дмитрий Орлов впервые за несколько недель сыграл не очень удачно. Завершил микроматч со счетом 2:2, причем не лучшим образом смотрелся, когда Пойнт оформлял дубль.

«ВАНКУВЕР» — «КОЛОРАДО» — 4:5 ОТ

Николай ГОЛДОБИН, «Ванкувер» — 1+1, «+1» за 13 минут

В сезоне: 17 матчей, 3+3, «-8».

Наиль ЯКУПОВ, «Колорадо» — 0+0, «0» за 7 минут

В сезоне: 60 матчей, 9+7, «+3».

Никита ЗАДОРОВ, «Колорадо» — 0+0, «-2» за 22 минуты

В сезоне: 54 матча, 4+11, «-5».

Семен ВАРЛАМОВ, «Колорадо» — 24 отраженных броска из 28

В сезоне: 33 матча, 15 побед, 91,3 процента отраженных бросков, 2,92 шайбы за матч.

Андрей Миронов катался с командой на разминке, но уже вечером был переведен в пресс-ложу. Трудно понять, зачем его вообще тогда вызывали из АХЛ. Может быть, думают, что он просто любит путешествовать?

Давно не видел таких плохих матчей у Никиты Задорова, пожалуй, с прошлого сезона. Совершил две результативные ошибки, выглядел не так надежно, как обычно. При этом его игровое время все равно не сокращалось.

Наиля Якупова вернули в состав, он даже отметился парой бросков в ситуациях, когда можно было и не бросать. В итоге так крепко сел в запас, что клещами не вытащить.

Семен Варламов старался, к нему вопросов мало, особенно учитывая игру в обороне. На Варламова падали свои, защитники теряли шайбу в зоне и позволяли бросать из любых положений. Странно, что он так мало пропустил. Спасал и в овертайме, так что это его два очка.

Николай Голдобин сделал серьезную заявку на то, чтобы остаться в первой команде. Провел крутой матч, несмотря на то, что в первых двух периодах его заставляли пропускать смены. Забросил красивую шайбу в большинстве. Нельзя такого отправлять в «Ютику».

«НЬЮ-ДЖЕРСИ» — «КОЛАМБУС» — 1:2

Артемий ПАНАРИН, «Коламбус» — 0+1, «0» за 18 минут

В сезоне: 60 матчей, 16+32, «+9».

Сергей БОБРОВСКИЙ, «Коламбус» — 30 отраженных бросков из 31

В сезоне: 49 матчей, 25 побед, 92 процента отраженных бросков, 2,4 шайбы за матч.

Опять Бобровский совершил чудо и команда победила. Он стал третьей звездой матча и совершенно напрасно, так как победа принадлежит ему и только ему.

Артемий Панарин помог организовать победную шайбу, но вряд ли предполагал, что его передача после входа в зону станет голевой. Запомнилось, как он оказался на позиции защитника, когда «Дэвилз» отыгрывались. К счастью, хоккеист «Нью-Джерси» не пошел на него, так что никакой вины Артемия нет. Но все равно неприятно. Нанес два броска.

«СЕНТ-ЛУИС» — «САН-ХОСЕ» — 2:3

Иван БАРБАШЕВ, «Сент-Луис» — 1+0, «0» за 13 минут

В сезоне: 32 матча, 4+4, «0».

Владимир ТАРАСЕНКО, «Сент-Луис» — 1+0, «-1» за 22 минуты

В сезоне: 61 матч, 24+29, «+15».

Никите Сошникову не нашлось место в составе «Блюз», не было его и среди запасных. А пора бы вводить новую силу, так как команда выглядит ужасно. Вся какая-то несуразная, особенно в матче с крепкими соперниками.

Тарасенко отличился только в конце встречи, сыграв на подборе. До этого он всю игру старался, но у него ничего не получалось. Неплохо сыграл Иван Барбашев. Гол получился обычным, когда входят в зону по флангу и бросают, но это придаст ему уверенности.

«ТОРОНТО» — «ФЛОРИДА» — 0:1

Никита ЗАЙЦЕВ, «Торонто» — 0+0, «+1» за 23 минуты

В сезоне: 45 матчей, 4+6, «+15».

Евгений ДАДОНОВ, «Флорида» — 0+0, «0» за 21 минуту

В сезоне: 49 матчей, 15+22, «-5».

Редкий скучный матч с участием «Торонто», но мы видели столько праздников хоккея с его участием, что позволим им выходной. На самом деле, игра получилась качественной, только «Флорида» была очень аккуратна.

Зайцев был на высоте — два броска, четыре заблокированных попытки соперника. Почти три минуты идеально действовал в большинстве. А у Дадонова шайба не шла в ворота. Трижды он атаковал ворота гостей, имел пару неплохих моментов, но так и не смог отличиться. А каждое поражение отбрасывает клуб от плей-офф. Двухочковая система не оставляет права на ошибку.

Максим Мамин опять остался в запасе «Флориды», но его не отправляют в фарм-клуб, что уже хорошо. Хотя команде нужно как-то оживлять третье-четвертое звенья, а Мамин старается в каждой смене.

«ЭДМОНТОН» — «БОСТОН» — 2:3

Антон СЛЕПЫШЕВ, «Эдмонтон» — 0+1, «-1» за 11 минут

В сезоне: 29 матчей, 3+4, «-5».

Антон ХУДОБИН, «Бостон» — 18 отраженных бросков из 20

В сезоне: 22 матча, 13 побед, 92,3 процента отраженных бросков, 2,34 шайбы за матч.

Худобин в двух голевых моментах ничего поделать не мог, а вообще со своей работой справился неплохо, учитывая, что команда победила. В этом сезоне Худобин выглядит стабильней Раска, и я не устану это повторять. Не лучше, нет — мастерство у финна на высочайшем уровне. Но Худобин выглядит стабильней Раска, и я не устану это повторять.

Слепышев хоть и заработал балл за передачу, но вообще ему должно быть стыдно за то, как он отдал пас. Хорошо, что Хайра сумел обработать. В дальнейшем Антон выглядел бледно и с треском проиграл свой микроматч. А Худобин выглядит стабильней Раска, и я не устану это повторять.

«ДЕТРОЙТ» — «НЭШВИЛЛ» — 2:3

Алексей ЕМЕЛИН, «Нэшвилл» — 0+0, «0» за 12 минут

В сезоне: 57 матчей, 1+7, «+10».

Прошлый матч Емелин пропустил, да и в этом лучше бы остался в запасе, так как сыграл на уровне юниора из фарм-клуба. Наверняка, «Нэшвилл» думает об его обмене, так как это крайне неудачный трансфер. Но пока никаких слухов, да и кого дадут вместо Алексея? За 12 минут успел нарушить правила, нанес три броска и провел три силовых приема. И все равно кажется лишним.

«ВИННИПЕГ» — «ЛОС-АНДЖЕЛЕС» — 3:4

Дмитрий КУЛИКОВ, «Виннипег» — 0+0, «-1» за 16 минут

В сезоне: 55 матчей, 3+8, «+6».

Дмитрий и так мало играет, а после таких встреч его вообще могут отправить в запас. Хотя — вряд ли с таким контрактом. Проиграл микроматч — 0:2 и точно виноват в шайбе, которую провел Дастин Браун. Куда он побежал-то?

«ФИЛАДЕЛЬФИЯ» — «МОНРЕАЛЬ» — 3:2 ОТ

Иван ПРОВОРОВ, «Филадельфия» — 0+0, «0» за 25 минут

В сезоне: 60 матчей, 10+18, «+14».