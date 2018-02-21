Наши в Америке: трюк Кучерова в матче базовых клубов сборной
Алексей Шевченко — о событиях за океаном.
Алексей Шевченко — о событиях за океаном.
Все четыре российских вратаря сыграли здорово и одержали победы, Александр Овечкин восемь раз бросил в «молоко», а Николай Голдобин, кажется, закрепился в составе «Ванкувера».
«ВАШИНГТОН» — «ТАМПА» — 2:4
Александр ОВЕЧКИН, «Вашингтон» — 1+0, «0» за 23 минуты
В сезоне: 60 матчей, 36+31, «+9».
Евгений КУЗНЕЦОВ, «Вашингтон» — 0+0, «-1» за 19 минут
В сезоне: 60 матчей, 16+39, «-3».
Дмитрий ОРЛОВ, «Вашингтон» — 0+1, «0» за 25 минут
В сезоне: 60 матчей, 8+14, «+9».
Никита КУЧЕРОВ, «Тампа» — 1+0, «+1» за 18 минут
В сезоне: 60 матчей, 32+46, «+12».
Владислав НАМЕСТНИКОВ, «Тампа» — 0+0, «+1» за 16 минут
В сезоне: 60 матчей, 19+23, «+10».
Михаил СЕРГАЧЕВ, «Тампа» — 0+0, «0» за 10 минут
В сезоне: 58 матчей, 8+23, «+8».
Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ, «Тампа» — 35 отраженных бросков из 37
В сезоне: 50 матчей, 35 побед, 92,9 процента отраженных бросков, 2,29 шайбы за матч.
Матч базовых клубов сборной России немного разочаровал, ведь ожидалось, что «Вашингтон» будет более серьезно сопротивляться. Но случился провальный первый период, а после перерыва «Тампа» все контролировала. Это только кажется, что она подпустила к себе соперника. «Молнии» все контролировали. Плюс у них Василевский, а на другом конце площадки нет такого сильного вратаря.
Гол Никиты Кучерова заставил смеяться даже невозмутимого Джона Купера. Наш хоккеист вышел один на один с Холтби и опять совершил свой трюк, когда броска нет, а шайба залетает в ворота. Только в другом стиле. Купер даже покачал головой, как и весь мир. Ведь повторить такое практически никому не под силу.
Михаил Сергачев на этот раз сыграл мало — так решил тренер.
Александр Овечкин говорил, что игра с «Чикаго» была худшей в его карьере (1:7), но я бы и этот матч не превозносил. Беда в том, что Овечкин опять сделал упор на бессмысленные броски — девять раз атаковал ворота, забыв, что в этом сезоне успех ему приносили совершенно другие действия. Ну, забил опять.
Евгений Кузнецов не сумел справиться с цепкой защитой «Тампы», а Дмитрий Орлов впервые за несколько недель сыграл не очень удачно. Завершил микроматч со счетом 2:2, причем не лучшим образом смотрелся, когда Пойнт оформлял дубль.
«ВАНКУВЕР» — «КОЛОРАДО» — 4:5 ОТ
Николай ГОЛДОБИН, «Ванкувер» — 1+1, «+1» за 13 минут
В сезоне: 17 матчей, 3+3, «-8».
Наиль ЯКУПОВ, «Колорадо» — 0+0, «0» за 7 минут
В сезоне: 60 матчей, 9+7, «+3».
Никита ЗАДОРОВ, «Колорадо» — 0+0, «-2» за 22 минуты
В сезоне: 54 матча, 4+11, «-5».
Семен ВАРЛАМОВ, «Колорадо» — 24 отраженных броска из 28
В сезоне: 33 матча, 15 побед, 91,3 процента отраженных бросков, 2,92 шайбы за матч.
Андрей Миронов катался с командой на разминке, но уже вечером был переведен в
Давно не видел таких плохих матчей у Никиты Задорова, пожалуй, с прошлого сезона. Совершил две результативные ошибки, выглядел не так надежно, как обычно. При этом его игровое время все равно не сокращалось.
Наиля Якупова вернули в состав, он даже отметился парой бросков в ситуациях, когда можно было и не бросать. В итоге так крепко сел в запас, что клещами не вытащить.
Семен Варламов старался, к нему вопросов мало, особенно учитывая игру в обороне. На Варламова падали свои, защитники теряли шайбу в зоне и позволяли бросать из любых положений. Странно, что он так мало пропустил. Спасал и в овертайме, так что это его два очка.
Николай Голдобин сделал серьезную заявку на то, чтобы остаться в первой команде. Провел крутой матч, несмотря на то, что в первых двух периодах его заставляли пропускать смены. Забросил красивую шайбу в большинстве. Нельзя такого отправлять в «Ютику».
«НЬЮ-ДЖЕРСИ» — «КОЛАМБУС» — 1:2
Артемий ПАНАРИН, «Коламбус» — 0+1, «0» за 18 минут
В сезоне: 60 матчей, 16+32, «+9».
Сергей БОБРОВСКИЙ, «Коламбус» — 30 отраженных бросков из 31
В сезоне: 49 матчей, 25 побед, 92 процента отраженных бросков, 2,4 шайбы за матч.
Опять Бобровский совершил чудо и команда победила. Он стал третьей звездой матча и совершенно напрасно, так как победа принадлежит ему и только ему.
Артемий Панарин помог организовать победную шайбу, но вряд ли предполагал, что его передача после входа в зону станет голевой. Запомнилось, как он оказался на позиции защитника, когда «Дэвилз» отыгрывались. К счастью, хоккеист «Нью-Джерси» не пошел на него, так что никакой вины Артемия нет. Но все равно неприятно. Нанес два броска.
«СЕНТ-ЛУИС» — «САН-ХОСЕ» — 2:3
Иван БАРБАШЕВ, «Сент-Луис» — 1+0, «0» за 13 минут
В сезоне: 32 матча, 4+4, «0».
Владимир ТАРАСЕНКО, «Сент-Луис» — 1+0, «-1» за 22 минуты
В сезоне: 61 матч, 24+29, «+15».
Никите Сошникову не нашлось место в составе «Блюз», не было его и среди запасных. А пора бы вводить новую силу, так как команда выглядит ужасно. Вся
Тарасенко отличился только в конце встречи, сыграв на подборе. До этого он всю игру старался, но у него ничего не получалось. Неплохо сыграл Иван Барбашев. Гол получился обычным, когда входят в зону по флангу и бросают, но это придаст ему уверенности.
«ТОРОНТО» — «ФЛОРИДА» — 0:1
Никита ЗАЙЦЕВ, «Торонто» — 0+0, «+1» за 23 минуты
В сезоне: 45 матчей, 4+6, «+15».
Евгений ДАДОНОВ, «Флорида» — 0+0, «0» за 21 минуту
В сезоне: 49 матчей, 15+22, «-5».
Редкий скучный матч с участием «Торонто», но мы видели столько праздников хоккея с его участием, что позволим им выходной. На самом деле, игра получилась качественной, только «Флорида» была очень аккуратна.
Зайцев был на высоте — два броска, четыре заблокированных попытки соперника. Почти три минуты идеально действовал в большинстве. А у Дадонова шайба не шла в ворота. Трижды он атаковал ворота гостей, имел пару неплохих моментов, но так и не смог отличиться. А каждое поражение отбрасывает клуб от
Максим Мамин опять остался в запасе «Флориды», но его не отправляют в
«ЭДМОНТОН» — «БОСТОН» — 2:3
Антон СЛЕПЫШЕВ, «Эдмонтон» — 0+1, «-1» за 11 минут
В сезоне: 29 матчей, 3+4, «-5».
Антон ХУДОБИН, «Бостон» — 18 отраженных бросков из 20
В сезоне: 22 матча, 13 побед, 92,3 процента отраженных бросков, 2,34 шайбы за матч.
Худобин в двух голевых моментах ничего поделать не мог, а вообще со своей работой справился неплохо, учитывая, что команда победила. В этом сезоне Худобин выглядит стабильней Раска, и я не устану это повторять. Не лучше, нет — мастерство у финна на высочайшем уровне. Но Худобин выглядит стабильней Раска, и я не устану это повторять.
Слепышев хоть и заработал балл за передачу, но вообще ему должно быть стыдно за то, как он отдал пас. Хорошо, что Хайра сумел обработать. В дальнейшем Антон выглядел бледно и с треском проиграл свой микроматч. А Худобин выглядит стабильней Раска, и я не устану это повторять.
«ДЕТРОЙТ» — «НЭШВИЛЛ» — 2:3
Алексей ЕМЕЛИН, «Нэшвилл» — 0+0, «0» за 12 минут
В сезоне: 57 матчей, 1+7, «+10».
Прошлый матч Емелин пропустил, да и в этом лучше бы остался в запасе, так как сыграл на уровне юниора из
«ВИННИПЕГ» — «ЛОС-АНДЖЕЛЕС» — 3:4
Дмитрий КУЛИКОВ, «Виннипег» — 0+0, «-1» за 16 минут
В сезоне: 55 матчей, 3+8, «+6».
Дмитрий и так мало играет, а после таких встреч его вообще могут отправить в запас. Хотя — вряд ли с таким контрактом. Проиграл микроматч — 0:2 и точно виноват в шайбе, которую провел Дастин Браун. Куда он
«ФИЛАДЕЛЬФИЯ» — «МОНРЕАЛЬ» — 3:2 ОТ
Иван ПРОВОРОВ, «Филадельфия» — 0+0, «0» за 25 минут
В сезоне: 60 матчей, 10+18, «+14».
Завершил микроматч со счетом 0:0, не очень охотно шел в атаку, но это оправданно, учитывая, что у вратаря команды пока нет вообще никакого опыта. Важнее было помочь в защите, сыграть менее разгульно, чем обычно. С этой задачей Проворов справился, но и помогал партнерам точными передачами в среднюю зону. Нанес всего один бросок. А Худобин выглядит стабильней Раска, и я не устану это повторять.