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08:49 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» победил «Эдмонтон» в матче НХЛ, Худобин отразил 18 бросков

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. «Бостон» победил «Эдмонтон» со счетом 3:2 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский голкипер команды гостей Антон Худобин отразил 18 бросков.

Источник: AFP 2018

В составе «Бостона» голы забили Ноэль Аккиари (45-я минута), Мэтт Гржельчик (52) и Давид Крейчи (59). У «Эдмонтона» шайбы забросили Райан Строум (19) и Джулхар Хаира (32).

Худобин провел 20-ю игру в стартовом составе в текущем сезоне и одержал 13-ю победу. В матче против «Бостона» россиянин отразил 18 из 20 бросков.

Российский нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев провел на площадке 11 минут и 20 секунд, успев отметиться результативной передачей, одним броском и одним силовым приемом. Слепышев отдал четвертую голевую передачу в текущем чемпионате, всего на его счету 7 очков (3 шайбы + 4 передачи) в 29 матчах.

«Бостон» выиграл вторую встречу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 82 очка в 58 матчах. «Эдмонтон» идет на 14-й строчке на Западе, имея в активе 52 очка после 59 игр. В следующем матче в ночь на воскресенье «Бостон» в гостях сыграет против «Торонто», «Эдмонтон» в четверг на своей площадке встретится с клубом «Колорадо».

В другом матче «Сент-Луис» дома уступил «Сан-Хосе» со счетом 2:3. В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили россияне Иван Барбашев и Владимир Тарасенко. Барбашев забросил четвертую шайбу в сезоне, Тарасенко отличился в 24-й раз. Барбашев сыграл в матче 13 минут 15 секунд, отметившись голом после единственного броска по воротам соперника и двумя силовыми приемами, он был признан третьей звездой встречи.

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