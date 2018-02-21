«Бостон» победил «Эдмонтон» в матче НХЛ, Худобин отразил 18 бросков

Источник: AFP 2018

В составе «Бостона» голы забили Ноэль Аккиари (45-я минута), Мэтт Гржельчик (52) и Давид Крейчи (59). У «Эдмонтона» шайбы забросили Райан Строум (19) и Джулхар Хаира (32).

Худобин провел 20-ю игру в стартовом составе в текущем сезоне и одержал 13-ю победу. В матче против «Бостона» россиянин отразил 18 из 20 бросков.

Российский нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев провел на площадке 11 минут и 20 секунд, успев отметиться результативной передачей, одним броском и одним силовым приемом. Слепышев отдал четвертую голевую передачу в текущем чемпионате, всего на его счету 7 очков (3 шайбы + 4 передачи) в 29 матчах.

«Бостон» выиграл вторую встречу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 82 очка в 58 матчах. «Эдмонтон» идет на 14-й строчке на Западе, имея в активе 52 очка после 59 игр. В следующем матче в ночь на воскресенье «Бостон» в гостях сыграет против «Торонто», «Эдмонтон» в четверг на своей площадке встретится с клубом «Колорадо».