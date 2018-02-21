«Тампа» обыграла «Вашингтон» в НХЛ, Кучеров и Овечкин забросили по шайбе

Встреча, прошедшая на льду «Вашингтона» во вторник, завершилась со счетом 4:2 (3:0, 0:1, 1:1) в пользу «Тампы», в составе которой шайбы забросили Брэйден Поинт (3-я и 18-я минуты), Крис Куниц (17) и российский форвард Никита Кучеров (53).