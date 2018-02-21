«Тампа» обыграла «Вашингтон» в НХЛ, Кучеров и Овечкин забросили по шайбе
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Тампы Бэй» обыграли «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Тампы Бэй» обыграли «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая на льду «Вашингтона» во вторник, завершилась со счетом 4:2 (3:0, 0:1, 1:1) в пользу «Тампы», в составе которой шайбы забросили Брэйден Поинт (3-я и 18-я минуты), Крис Куниц (17) и российский форвард Никита Кучеров (53).
Российский голкипер Андрей Василевский отразил 35 бросков.
У «Вашингтона» отличились Ларс Эллер (30) с передачи россиянина Дмитрия Орлова и капитан команды Александр Овечкин (52).
«Коламбус» на выезде со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) победил «Нью-Джерси». Российский нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин отметился голевой передачей, а вратарь Сергей Бобровский отразил 30 бросков, став третьей звездой встречи.
Результаты других матчей:
«Филадельфия» — «Монреаль» — 3:2 (овертайм);.
«Торонто» — «Флорида» — 1:0.