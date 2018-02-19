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04:38 (мск), источник: ТАСС

Шайбы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Баффало»

ТАСС, 20 февраля. «Вашингтон» в гостях одержал победу над «Баффало» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

Шайбы в составе победителей забросили Александр Овечкин (22-я минута), Джон Карлсон (34) и Евгений Кузнецов (60). У хозяев отличились Кайл Окпосо (53) и Эвандер Кейн (60).

Для 32-летнего Овечкина, который был признан первой звездой встречи, данная шайба стала 35-й в текущем сезоне, он стал 12-м игроком за всю историю НХЛ, кому удавалось забросить как минимум 35 шайб в 10 сезонах. Всего в текущем сезоне российский форвард набрал 66 очков в 59 играх и возглавляет снайперскую гонку. На счету Кузнецова 59 матчей и 55 (16+39) очков.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вашингтон» занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 75 очков после 59 матчей, «Баффало» с 45 очками в 60 встречах идет 16-м.

В следующем матче «Вашингтон» 21 февраля примет «Тампу», двумя днями позже «Баффало» сыграет в гостях с «Детройтом».

Баффало Сэйбрз 2:3
(0:0, 0:2, 2:1)
Вашингтон Кэпиталз
19.02.2018, 23:00 Регулярный чемпионат KeyBank Center
Главные тренеры
Фил Хаусли Барри Тротц
Вратари
Чед Джонсон 58:18 (Ч. Джонсон 59:34-59:39) Филипп Грубауэр
1-й период
17:53 Юхан Ларссон
Бретт Коннолли 18:54
2-й период
Александр Овечкин (К. Дьос, Дж. Карлсон) 21:18
Джон Карлсон (Ти.Дж. Оши, Я. Врана) 33:33
Евгений Кузнецов 33:33
3-й период
Никлас II Бэкстрем 44:14
52:42 Кайл Окпосо (С. Уилсон, Э. Родригес)
Евгений Кузнецов п.в. 59:34
59:56 Эвандер Кейн (Р. О`Райлли, С. Райнхарт)
Статистика
2 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Дж. Карлсон (Вашингтон Кэпиталз), К. Окпосо (Баффало Сэйбрз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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