Шайбы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Баффало»

Для 32-летнего Овечкина, который был признан первой звездой встречи, данная шайба стала 35-й в текущем сезоне, он стал 12-м игроком за всю историю НХЛ, кому удавалось забросить как минимум 35 шайб в 10 сезонах. Всего в текущем сезоне российский форвард набрал 66 очков в 59 играх и возглавляет снайперскую гонку. На счету Кузнецова 59 матчей и 55 (16+39) очков.