Шайбы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Баффало»
ТАСС, 20 февраля. «Вашингтон» в гостях одержал победу над «Баффало» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 20 февраля. «Вашингтон» в гостях одержал победу над «Баффало» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбы в составе победителей забросили Александр Овечкин (22-я минута), Джон Карлсон (34) и Евгений Кузнецов (60). У хозяев отличились Кайл Окпосо (53) и Эвандер Кейн (60).
Для 32-летнего Овечкина, который был признан первой звездой встречи, данная шайба стала 35-й в текущем сезоне, он стал 12-м игроком за всю историю НХЛ, кому удавалось забросить как минимум 35 шайб в 10 сезонах. Всего в текущем сезоне российский форвард набрал 66 очков в 59 играх и возглавляет снайперскую гонку. На счету Кузнецова 59 матчей и 55 (16+39) очков.
«Вашингтон» занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 75 очков после 59 матчей, «Баффало» с 45 очками в 60 встречах идет 16-м.
В следующем матче «Вашингтон» 21 февраля примет «Тампу», двумя днями позже «Баффало» сыграет в гостях с «Детройтом».
|Баффало Сэйбрз
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2:3
(0:0, 0:2, 2:1)
|Вашингтон Кэпиталз
|Фил Хаусли
|Барри Тротц
|Чед Джонсон 58:18 (Ч. Джонсон 59:34-59:39)
|Филипп Грубауэр
|1-й период
|17:53
|Юхан Ларссон
|Бретт Коннолли
|18:54
|2-й период
|Александр Овечкин (К. Дьос, Дж. Карлсон)
|21:18
|Джон Карлсон (Ти.Дж. Оши, Я. Врана)
|33:33
|Евгений Кузнецов
|33:33
|3-й период
|Никлас II Бэкстрем
|44:14
|52:42
|Кайл Окпосо (С. Уилсон, Э. Родригес)
|Евгений Кузнецов
|п.в.
|59:34
|59:56
|Эвандер Кейн (Р. О`Райлли, С. Райнхарт)
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Дж. Карлсон (Вашингтон Кэпиталз), К. Окпосо (Баффало Сэйбрз)