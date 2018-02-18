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00:21 (мск), источник: ТАСС

«Филадельфия» победила «Рейнджерс» в матче НХЛ, Проворов и Бучневич отметились передачами

ТАСС, 18 февраля. «Филадельфия» обыграла «Нью- Йорк Рейнджерс» со счетом 7:4 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В составе «Филадельфии» отличились Эндрю Макдональд (5-я минута), Скотт Лотон (13), Брэндон Мэннинг (15), Нолан Патрик (23), Трэвис Конекны (36), Клод Жиру (50) и Йори Лехтеря (53). За «Рейнджерс» шайбы забросили Кевин Хэйс (2), Рик Нэш (11), Матс Цукарелло (18) и Питер Холланд (26).

Российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился результативной передачей, одним броском и четырьмя силовыми приемами за 13 минут 25 секунд на площадке. На 15-й секунде первого периода Бучневич поучаствовал в драке с защитником «Филадельфии» Шейном Гостисбиером. В текущем сезоне на счету россиянина уже 13 заброшенных шайб и 21 голевая передача. Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов также отдал результативный пас, который стал для него 18-м в сезоне.

«Филадельфия» занимает шестое место в Восточной конференции с 70 очками. «Нью-Йорк Рейнджерс» идет на 11-м месте (59). В следующем матче во вторник «Филадельфия» дома сыграет с «Монреалем», «Нью-Йорк Рейнджерс» 22 февраля на выезде также встретится с «Монреалем».

Нью-Йорк Рейнджерс 4:7
(3:3, 1:2, 0:2)
Филадельфия Флайерз
18.02.2018, 20:00 Регулярный чемпионат Madison Square Garden
Главные тренеры
Ален Виньо Дэйв Хэкстол
Вратари
Хенрик Лундквист Михал Нойвирт 20:00 (А. Лион 20:00)
1-й период
00:15 Павел Бучневич
Шейн Гостисбеер 00:15
01:30 Кевин Хэйс (Р. Спроул)
Эндрю Макдональд (В. Филппула, Й. Лехтеря) 04:53
10:54 Рик Нэш (Б. Шей, П. Бучневич)
11:23 Энтони Дианджело
Уэйн Симмондс 11:23
Скотт Лотон (И. Проворов) 12:11
12:14 Коди Маклеод
Дэйл Уис 12:14
Брэндон Мэннинг (Т. Конекны, К. Жиру) 14:53
15:16 Джон Гилмор
17:21 Матс Цуккарелло (П. Холланд)
2-й период
Нолан Патрик (У. Симмондс, Б. Мэннинг) 22:01
25:47 Питер Холланд (К. Маклеод, Н. Холден)
Трэвис Конекны (Ш. Кутюрье, К. Жиру) 35:40
3-й период
Клод Жиру (Т. Конекны) 49:23
Йори Лехтеря (Д. Уис, В. Филппула) 52:46
Статистика
17 Штрафное время 15
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Т. Конекны (Филадельфия Флайерз), К. Жиру (Филадельфия Флайерз), Й. Лехтеря (Филадельфия Флайерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нью-Йорк Рейнджерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Филадельфия Флайерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
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