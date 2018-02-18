«Филадельфия» победила «Рейнджерс» в матче НХЛ, Проворов и Бучневич отметились передачами

Российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился результативной передачей, одним броском и четырьмя силовыми приемами за 13 минут 25 секунд на площадке. На 15-й секунде первого периода Бучневич поучаствовал в драке с защитником «Филадельфии» Шейном Гостисбиером. В текущем сезоне на счету россиянина уже 13 заброшенных шайб и 21 голевая передача. Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов также отдал результативный пас, который стал для него 18-м в сезоне.