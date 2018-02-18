«Филадельфия» победила «Рейнджерс» в матче НХЛ, Проворов и Бучневич отметились передачами
ТАСС, 18 февраля. «Филадельфия» обыграла «Нью- Йорк Рейнджерс» со счетом 7:4 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 18 февраля. «Филадельфия» обыграла «Нью- Йорк Рейнджерс» со счетом 7:4 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Филадельфии» отличились Эндрю Макдональд (5-я минута), Скотт Лотон (13), Брэндон Мэннинг (15), Нолан Патрик (23), Трэвис Конекны (36), Клод Жиру (50) и Йори Лехтеря (53). За «Рейнджерс» шайбы забросили Кевин Хэйс (2), Рик Нэш (11), Матс Цукарелло (18) и Питер Холланд (26).
Российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился результативной передачей, одним броском и четырьмя силовыми приемами за 13 минут 25 секунд на площадке. На 15-й секунде первого периода Бучневич поучаствовал в драке с защитником «Филадельфии» Шейном Гостисбиером. В текущем сезоне на счету россиянина уже 13 заброшенных шайб и 21 голевая передача. Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов также отдал результативный пас, который стал для него 18-м в сезоне.
«Филадельфия» занимает шестое место в Восточной конференции с 70 очками. «Нью-Йорк Рейнджерс» идет на 11-м месте (59). В следующем матче во вторник «Филадельфия» дома сыграет с «Монреалем», «Нью-Йорк Рейнджерс» 22 февраля на выезде также встретится с «Монреалем».
|Нью-Йорк Рейнджерс
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4:7
(3:3, 1:2, 0:2)
|Филадельфия Флайерз
|Ален Виньо
|Дэйв Хэкстол
|Хенрик Лундквист
|Михал Нойвирт 20:00 (А. Лион 20:00)
|1-й период
|00:15
|Павел Бучневич
|Шейн Гостисбеер
|00:15
|01:30
|Кевин Хэйс (Р. Спроул)
|Эндрю Макдональд (В. Филппула, Й. Лехтеря)
|04:53
|10:54
|Рик Нэш (Б. Шей, П. Бучневич)
|11:23
|Энтони Дианджело
|Уэйн Симмондс
|11:23
|Скотт Лотон (И. Проворов)
|12:11
|12:14
|Коди Маклеод
|Дэйл Уис
|12:14
|Брэндон Мэннинг (Т. Конекны, К. Жиру)
|14:53
|15:16
|Джон Гилмор
|17:21
|Матс Цуккарелло (П. Холланд)
|2-й период
|Нолан Патрик (У. Симмондс, Б. Мэннинг)
|22:01
|25:47
|Питер Холланд (К. Маклеод, Н. Холден)
|Трэвис Конекны (Ш. Кутюрье, К. Жиру)
|35:40
|3-й период
|Клод Жиру (Т. Конекны)
|49:23
|Йори Лехтеря (Д. Уис, В. Филппула)
|52:46
|17
|Штрафное время
|15
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Т. Конекны (Филадельфия Флайерз), К. Жиру (Филадельфия Флайерз), Й. Лехтеря (Филадельфия Флайерз)