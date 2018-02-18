НХЛ осудила расистские выкрики болельщиков в адрес хоккеиста «Вашингтона»
ТАСС, 18 февраля. Национальная хоккейная лига (НХЛ) осудила расистские выкрики со стороны болельщиков команды «Чикаго» в адрес хоккеиста «Вашингтона» Деванте
ТАСС, 18 февраля. Национальная хоккейная лига (НХЛ) осудила расистские выкрики со стороны болельщиков команды «Чикаго» в адрес хоккеиста «Вашингтона» Деванте
В ночь на 18 февраля «Чикаго» на своей площадке обыграл «Вашингтон» (7:1). В середине третьего периода
«Национальная хоккейная лига осуждает это неприемлемое поведение. Лига полностью поддерживает действия, предпринятые сотрудниками арены “Юнайтед-центр” для удаления правонарушителей, и будет ожидать такой же ответ на любое подобное поведение на каждой из наших арен», — заявил комиссар НХЛ Гэри Бетмэн.
Ранее «Чикаго» принес извинения
|Чикаго Блэкхокс
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7:1
(3:1, 3:0, 1:0)
|Вашингтон Кэпиталз
|Джоэль Кенневилль
|Барри Тротц
|Антон Форсберг
|Брэден Холтби 40:00 (Ф. Грубауэр 40:00)
|1-й период
|06:19
|Джонатан Тэйвз (Б. Саад)
|Том Уилсон (М. Нисканен)
|10:03
|12:47
|Брэндон Саад (В. Хиностроза, Дж. Тэйвз)
|14:13
|Брэндон Саад
|19:58
|Ник Шмолц (К. Дальстрем, Б. Сибрук)
|2-й период
|Джей Бигл
|25:49
|27:53
|Винс Хиностроза
|Александр Овечкин
|28:37
|36:22
|Патрик Кейн (Дж. Тэйвз)
|37:32
|Райан Хартман (М. Кемпны)
|Кристиан Дьос
|37:41
|38:29
|Артем Анисимов (В. Хиностроза, П. Кейн)
|3-й период
|48:22
|Алекс Дебринкэт (Р. Хартман, П. Шарп)
|48:36
|Коннор Мерфи
|Деванте Смит-Пелли
|48:36
|Александр Овечкин
|50:02
|56:04
|Райан Хартман
|Том Уилсон
|56:04
|Том Уилсон
|56:04
|11
|Штрафное время
|25
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Дж. Тэйвз (Чикаго Блэкхокс), П. Кейн (Чикаго Блэкхокс), В. Хиностроза (Чикаго Блэкхокс)