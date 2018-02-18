НХЛ осудила расистские выкрики болельщиков в адрес хоккеиста «Вашингтона»

В ночь на 18 февраля «Чикаго» на своей площадке обыграл «Вашингтон» (7:1). В середине третьего периода Смит-Пелли, сидя на скамейке штрафников, вступил в словесную перепалку с болельщиками, которые скандировали «баскетбол», намекая на афроамериканское происхождение игрока. Один из судей обратил на это внимание, вызвал охрану, в итоге болельщиков выгнали с матча.