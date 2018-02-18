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18 февраля, источник: ТАСС

НХЛ осудила расистские выкрики болельщиков в адрес хоккеиста «Вашингтона»

ТАСС, 18 февраля. Национальная хоккейная лига (НХЛ) осудила расистские выкрики со стороны болельщиков команды «Чикаго» в адрес хоккеиста «Вашингтона» Деванте Смита-Пелли. Об этом говорится в заявлении пресс-службы НХЛ.

Источник: AP 2018

В ночь на 18 февраля «Чикаго» на своей площадке обыграл «Вашингтон» (7:1). В середине третьего периода Смит-Пелли, сидя на скамейке штрафников, вступил в словесную перепалку с болельщиками, которые скандировали «баскетбол», намекая на афроамериканское происхождение игрока. Один из судей обратил на это внимание, вызвал охрану, в итоге болельщиков выгнали с матча.

«Национальная хоккейная лига осуждает это неприемлемое поведение. Лига полностью поддерживает действия, предпринятые сотрудниками арены “Юнайтед-центр” для удаления правонарушителей, и будет ожидать такой же ответ на любое подобное поведение на каждой из наших арен», — заявил комиссар НХЛ Гэри Бетмэн.

Ранее «Чикаго» принес извинения Смиту-Пелли за поведение своих болельщиков.

Чикаго Блэкхокс 7:1
(3:1, 3:0, 1:0)
Вашингтон Кэпиталз
18.02.2018, 04:30 Зрители: 22066 Регулярный чемпионат United Center
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль Барри Тротц
Вратари
Антон Форсберг Брэден Холтби 40:00 (Ф. Грубауэр 40:00)
1-й период
06:19 Джонатан Тэйвз (Б. Саад)
Том Уилсон (М. Нисканен) 10:03
12:47 Брэндон Саад (В. Хиностроза, Дж. Тэйвз)
14:13 Брэндон Саад
19:58 Ник Шмолц (К. Дальстрем, Б. Сибрук)
2-й период
Джей Бигл 25:49
27:53 Винс Хиностроза
Александр Овечкин 28:37
36:22 Патрик Кейн (Дж. Тэйвз)
37:32 Райан Хартман (М. Кемпны)
Кристиан Дьос 37:41
38:29 Артем Анисимов (В. Хиностроза, П. Кейн)
3-й период
48:22 Алекс Дебринкэт (Р. Хартман, П. Шарп)
48:36 Коннор Мерфи
Деванте Смит-Пелли 48:36
Александр Овечкин 50:02
56:04 Райан Хартман
Том Уилсон 56:04
Том Уилсон 56:04
Статистика
11 Штрафное время 25
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Тэйвз (Чикаго Блэкхокс), П. Кейн (Чикаго Блэкхокс), В. Хиностроза (Чикаго Блэкхокс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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