«Чикаго» извинился за расистские комментарии болельщиков в адрес хоккеиста «Вашингтона»

«Чикаго» в ночь на воскресенье дома обыграл «Вашингтон» со счетом 7:1. В середине третьего периода Смит-Пелли был удален на две минуты. Сидя на скамейке штрафников, он вступил в словесную перепалку с болельщиками, которые находились недалеко от него. Как сообщает Washington Post, четверо болельщиков скандировали «баскетбол» в адрес хоккеиста. Один из судей обратил на это внимание, вызвал охрану, и болельщиков выгнали с матча.

«Нам стало известно об инциденте на сегодняшней игре, в который была вовлечена небольшая группа болельщиков, которые вели себя оскорбительно по отношению к хоккеисту “Вашингтона” Деванту Смиту-Пелле. Болельщики были немедленно выведены с арены, мы просим прощения у Смита-Пелле и у “Вашингтона”. Мы привержены тому, чтобы создавать на наших матчах атмосферу терпимости для всех», — говорится в заявлении «Чикаго».

«Расизму нет места в хоккее или в нашей стране, — заявил главный тренер “Вашингтона” Барри Троц, которого цитирует Washington Post. — Так быть не должно, спортсмены не заслуживают такого отношения». Также тренер команды добавил, что Смит-Пелле был расстроен после игры из-за инцидента.