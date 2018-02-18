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11:10 (мск), источник: ТАСС

«Чикаго» извинился за расистские комментарии болельщиков в адрес хоккеиста «Вашингтона»

ТАСС, 18 февраля. «Чикаго» извинился перед хоккеистом «Вашингтона» Деванте Смитом-Пелле, который подвергся расистским комментариям со стороны болельщиков команды на матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Заявление клуба приводит пресс-служба «Чикаго».

«Чикаго» в ночь на воскресенье дома обыграл «Вашингтон» со счетом 7:1. В середине третьего периода Смит-Пелли был удален на две минуты. Сидя на скамейке штрафников, он вступил в словесную перепалку с болельщиками, которые находились недалеко от него. Как сообщает Washington Post, четверо болельщиков скандировали «баскетбол» в адрес хоккеиста. Один из судей обратил на это внимание, вызвал охрану, и болельщиков выгнали с матча.

«Нам стало известно об инциденте на сегодняшней игре, в который была вовлечена небольшая группа болельщиков, которые вели себя оскорбительно по отношению к хоккеисту “Вашингтона” Деванту Смиту-Пелле. Болельщики были немедленно выведены с арены, мы просим прощения у Смита-Пелле и у “Вашингтона”. Мы привержены тому, чтобы создавать на наших матчах атмосферу терпимости для всех», — говорится в заявлении «Чикаго».

«Расизму нет места в хоккее или в нашей стране, — заявил главный тренер “Вашингтона” Барри Троц, которого цитирует Washington Post. — Так быть не должно, спортсмены не заслуживают такого отношения». Также тренер команды добавил, что Смит-Пелле был расстроен после игры из-за инцидента.

Февраль в НХЛ проходит под слоганом «Хоккей для всех». Это кампания акцентирует внимание на терпимости и толерантности в НХЛ.

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