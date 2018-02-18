«Чикаго» извинился за расистские комментарии болельщиков в адрес хоккеиста «Вашингтона»
ТАСС, 18 февраля. «Чикаго» извинился перед хоккеистом «Вашингтона» Деванте
ТАСС, 18 февраля. «Чикаго» извинился перед хоккеистом «Вашингтона» Деванте
«Чикаго» в ночь на воскресенье дома обыграл «Вашингтон» со счетом 7:1. В середине третьего периода
«Нам стало известно об инциденте на сегодняшней игре, в который была вовлечена небольшая группа болельщиков, которые вели себя оскорбительно по отношению к хоккеисту “Вашингтона” Деванту
«Расизму нет места в хоккее или в нашей стране, — заявил главный тренер “Вашингтона” Барри Троц, которого цитирует Washington Post. — Так быть не должно, спортсмены не заслуживают такого отношения». Также тренер команды добавил, что
Февраль в НХЛ проходит под слоганом «Хоккей для всех». Это кампания акцентирует внимание на терпимости и толерантности в НХЛ.