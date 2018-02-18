900 очков Малкина и гонка за первым «Ришаром»

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Отойдите в сторону — Евгений Малкин снова взрывает НХЛ своей потрясающей игрой. В матче с «Торонто» 71-й номер «Питтсбурга» набрал своё 900-е очко в карьере и в очередной раз золотыми буквами вписал своё имя в историю российских подвигов за океаном. Малкин стал шестым российским игроком, которому удалось преодолеть отметку в 900 баллов в НХЛ за карьеру: до него это сделали Сергей Фёдоров (1179 очков), Александр Овечкин (1100), Александр Могильный (1032), Алексей Ковалёв (1029) и Павел Дацюк (918).

Самые результативные россияне в истории НХЛ

1. Сергей Фёдоров. 1248 матчей, 1179 (483+696) очков.

2. Александр Овечкин. 976 матчей, 1100 (592+508) очков.

3. Александр Могильный. 990 матчей, 1032 (473+559) очка.

4. Алексей Ковалёв. 1316 матчей, 1029 (430+599) очков.

5. Павел Дацюк. 953 матча, 918 (314+604) очков.

6. Евгений Малкин. 762 матча, 901 (361+540) очков.

Евгений начал нынешний сезон уверенно, но достаточно скромно, не торопясь сразу выкладывать на стол все козыри. Время Малкина пришло в декабре-январе, когда последовал потрясающий спурт результативности, принесший форварду титул лучшего игрока января. «Я просто успокоился, старался поймать свою игру. Кроме того, я прекрасно понимаю, что все остальные очень помогают мне набирать очки», — говорил Малкин в начале февраля, проявив изрядную скромность. Шайб, заброшенных за счёт везения, удачных рикошетов или нелепых отскоков у него крайне мало, а большинство набранных баллов — честно заработанная награда за усилия и талант.

«Все знают, насколько Джино хорош, когда владеет шайбой. Мы просто пытаемся вовремя отдать ему передачу», — откровенно заметил защитник «Питтсбурга» Джастин Шульц. В 12 январских матчах Малкин забил 12 голов и отдал 7 передач, за счёт чего поднялся в лидирующую группу и бомбардирского, и снайперского споров. И гонка голеадоров с точки зрения личных амбиций может быть уральцу более интересна, так как «Морис Ришар Трофи» в го коллекции наград пока отсутствует — в отличие от «Арта Росса» и «Харта».

«Каждый раз, когда Женя прыгает на лёд, он заводит команду своей энергией, своими эмоциями, это подпитывает весь коллектив. Малкин — лидер, и об этом все знают. Сейчас он очень горяч, у него хороший отрезок. Значит, нужно отдать ему шайбу, а он найдёт способ отправить её в сетку», — отметил защитник Крис Летанг.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ:

1. Никита Кучеров («Тампа») — 77 очков.

2. Евгений Малкин («Питтсбург») — 69.

3. Стивен Стэмкос («Тампа») — 68.



Лучшие снайперы сезона:

1. Александр Овечкин («Вашингтон») — 34 очка.

2. Евгений Малкин («Питтсбург») — 33.

3. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 31.

«Я действительно стараюсь играть на максимуме каждый матч. В январе я чувствовал себя просто отлично. Нет ни травм, ни каких-то беспокойств. Отличная форма. Просто играю в свою игру», — сказал Малкин. Лучшего объяснения его успехам придумать невозможно — остаётся лишь пожелать и дальше играть так, как он умеет. Темп, который сохраняет 31-летний Евгений, вполне позволяет ему рассчитывать на то, что со временем он обгонит Сергея Фёдорова и сможет стать самым результативным российским игроком в истории. А помешать ему в этом способен старый приятель и соперник — Александр Овечкин.