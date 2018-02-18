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06:24 (мск), источник: Р-Спорт

«Питтсбург» победил «Торонто» в НХЛ, Малкин набрал 900-е очко в «регулярках»

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» победили «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, а российский нападающий Евгений Малкин преодолел отметку в 900 очков за результативность в «регулярке».

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в субботу в Питтсбурге, завершилась со счетом 5:3 (2:2, 1:1, 2:0) в пользу хозяев, в составе которых отличились Карл Хагелин (4-я минута), Малкин (12-я), Зак Астон-Риз (26-я), Олли Мяяття (48-я) и Брайан Раст (57-я). У «Торонто» шайбы забросили Коннор Браун (7-я), Тайлер Бозак (11-я) и Патрик Марло (36-я).

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Малкин, помимо гола, отметился результативными передачами на Хагелина и Раста, благодаря чему достиг отметки в 901 (361+540) очко в 762 матчах «регулярки».

Также в субботу «Тампа Бэй Лайтнинг» на своем льду проиграла «Нью-Джерси Девилз» со счетом 3:4 (1:1, 1:2, 1:1). В составе хозяев результативными передачами отметились Михаил Сергачев и Никита Кучеров, который был признан второй звездой матча. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 24 из 28 бросков.

Еще в одном матче «Вегас Голден Найтс» дома победил «Монреаль Канадиенс» со счетом 6:3 (3:2, 2:0, 1:1). У гостей заброшенной шайбой отметился российский форвард Никита Щербак.

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