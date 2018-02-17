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12:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Буре: Приятно видеть трёх россиян в лидерах гонки снайперов НХЛ, не помню такого

Легендарный российский нападающий Павел Буре поделился мнением о снайперской гонке в НХЛ.

Источник: РИА "Новости"

«В середине февраля в регулярном чемпионате постепенно становится ясен расклад сил в гонке снайперов. Вся борьба ещё, конечно, впереди, но уже значительно лучше видно, кто в этом сезоне в какой форме, и круг претендентов начинает приобретать очертания. И мне нынешние очертания очень нравятся.

Три первых места по количеству голов занимают Александр Овечкин, Евгений Малкин и Никита Кучеров. Как нападающему, мне очень приятно видеть сразу трёх российских форвардов во главе снайперской гонки. Я многого не знаю, слежу со стороны, но все трое кажутся мне серьёзными претендентами на приз Мориса Ришара.

Я бы не стал сравнивать никого из них троих с самим собой даже по игровым характеристикам. Каждый играет в свой хоккей и добивается результатов, исходя из условий. Разные поколения сравнивать вообще неправильно. Другие правила, другие скорости. Разные коньки, разные клюшки. Всё по-другому. Надо просто порадоваться и отдать должное современным российским форвардам, которые лидируют в гонке снайперов в сильнейшей лиге мира. Лично я не припомню, чтобы на такой поздней стадии сезона в этой гонке одновременно оставались не один, не двое, а сразу трое наших нападающих. Уверен, что это очень приятная картина для всех российских болельщиков НХЛ», — цитирует Буре официальный сайт НХЛ.

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