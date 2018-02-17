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09:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Наши в Америке: Варламова подставили под удар

Алексей Шевченко — о событиях за океаном.

Источник: Спорт-Экспресс

Владимир Тарасенко отметился передачей, Наиль Якупов остался в запасе, а Никита Задоров сел в запас после первой же ошибки.

«ДАЛЛАС» — «СЕНТ-ЛУИС» — 2:1.

Александр РАДУЛОВ, «Даллас» — 0+0, «+1» за 18 минут
В сезоне: 58 матчей, 21+32, «+5».

Иван БАРБАШЕВ, «Сент-Луис» — 0+0, «-1» за 8 минут
В сезоне: 31 матч, 3+4, «0».

Владимир ТАРАСЕНКО, «Сент-Луис» — 0+1, «0» за 21 минуту
В сезоне: 60 матчей, 23+29, «+17».

Совершенно удивительный матч: у «Сент-Луиса» было огромное преимущество по броскам, а все редкие атаки «Далласа» едва не становились голевыми. Героем мог стать и Радулов, если бы начал реализовывать моменты, и Тарасенко, но у наших хоккеистов дела в завершении не шли.

Владимир до сих пор испытывает проблемы. Да, он набрал балл за результативность, причем сделал по-настоящему умную передачу. Но что-то с ним не то, что-то нарушилось. Играет он прилично, но три броска при шести минутах в большинстве — это очень мало.

Барбашев смотрится не очень ярко, но не забывайте, что он играет на фланге, хотя является центральным. Кстати, после обмена Сошникова Ивана могут отправить в фарм, так как все центры здоровы, а Сошников с краю гораздо эффективней. Нанес один бросок, но его и Яшкина чаще держали на скамейке.

«КОЛАМБУС» — «ФИЛАДЕЛЬФИЯ» — 1:2 ОТ.

Артемий ПАНАРИН, «Коламбус» — 0+0, «0» за 20 минут
В сезоне: 58 матчей, 15+31, «+8».

Сергей БОБРОВСКИЙ, «Коламбус» — 23 отраженных броска из 25
В сезоне: 46 матчей, 24 победы, 92 процента отраженных бросков, 2,45 шайбы за матч.

Иван ПРОВОРОВ, «Филадельфия» — 0+0, «+2» за 25 минут
В сезоне: 58 матчей, 10+17, «+10».

Иногда ждешь от команд веселья, а получаешь вот такой матч, где в глазах рябит, а особо ничего не происходит. Панарин по-прежнему претендует на второе имя — непонятый. Никто из его команды не играл в такой хоккей, но он почему-то думает, что все изменится. Плюс с его потери началась голевая атака в овертайме. Нанес всего три броска. Правда, и большинства у «Коламбуса» не было.

К Бобровскому никаких вопросов. Сыграл ровно, выручал, так как атаки «Филадельфии» были более концентрированными. Спасти в овертайме не имел возможности, но спасибо ему, что вообще был овертайм. Признан второй звездой.

Проворов напрямую не участвовал ни в одной из голевых атак, но если бы Кютерье отдал ему в овертайме при выходе «два в один», то Иван попал бы в тройку лучших матча.

«ВИННИПЕГ» — «КОЛОРАДО» — 6:1.

Дмитрий КУЛИКОВ, «Виннипег» — 0+0, «+1» за 21 минуту
В сезоне: 53 матча, 3+8, «+7».

Никита ЗАДОРОВ, «Колорадо» — 0+0, «-2» за 15 минут
В сезоне: 52 матча, 4+11, «-2».

Семен ВАРЛАМОВ, «Колорадо» — 6 отраженных бросков из 8 за 20 минут
В сезоне: 31 матч, 14 побед, 91,4 процента отраженных бросков, 2,8 шайбы за матч.

Тренер «Колорадо» оставил в запасе Наиля Якупова, но ничего от этого не выиграл. Месяц назад «Эвеланш» смог бы побороться за победу в этой встрече, но сейчас команда опять ничего не может. И хотя шансы на выход в плей-офф еще не потеряны, с такой игрой они скоро исчезнут.

Задоров быстро попал в запас, так как почему-то нервничал, допускал ошибки и виноват в одной из двух шайб. Другие тоже особо не блистали, но воспитывают только Никиту, припоминая, как тяжело он подписывал контракт.

Варламов вышел на третий период, но ничем помочь команде не мог, и я не понимаю, зачем вообще его выпустили. Игру изменить? Без шансов. Настроение нашему вратарю испортить? Самый логичный вывод. Одна из шайб была проведена в ситуации «три на пять».

Куликов в такой простой встрече получил больше двадцати минут, но посвятил это время обороне и был незаметен, так как атака у «Колорадо» не клеилась. Отметим, что «плюс» он получил, когда его команда забила в меньшинстве.

НАШИ В АХЛ.

«БЕЛЛИВЬЕ» — «ТОРОНТО» — 3:1.

Ринат ВАЛИЕВ, «Торонто» — 1+0, «+1»
В сезоне: 36 матчей, 4+9, «+14».

Между прочим, в последних матчах Ринат и очки набирает все чаще, да и показатель полезности приближается к тому, который был в первом сезоне. Правда, на победу он претендовать не будет — у лидера из «Манитобы» «+37». «Торонто», потеряв игрока первого звена Сошникова, ничего не мог поделать с соперником. Валиев дважды атаковал ворота.

«ЮТИКА» — «БИНГХЭМПТОН» — 3:1.

Ярослав ДЫБЛЕНКО, «Бингхэмптон» — 0+0, «-2»
В сезоне: 43 матча, 1+5, «-14».

Ярослав играет в худшем клубе лиге, так что не смотрите на его показатель полезности. Нанес один бросок, но ничего не мог изменить в этом матче.

«СПРИНГФИЛД» — «ЛИХАЙ ВЭЛЛИ» — 2:8.

Михаил ВОРОБЬЕВ, «Лихай Вэлли» — 0+0, «0»
В сезоне: 36 матчей, 5+10, «-4».

Радель Фазлеев снова оказался в запасе, а Воробьев в таком результативном матче почему-то остался в тени и отметился лишь двумя минутами штрафа.

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