Наши в Америке: Варламова подставили под удар
Алексей Шевченко — о событиях за океаном.
Алексей Шевченко — о событиях за океаном.
Владимир Тарасенко отметился передачей, Наиль Якупов остался в запасе, а Никита Задоров сел в запас после первой же ошибки.
«ДАЛЛАС» — «СЕНТ-ЛУИС» — 2:1.
Александр РАДУЛОВ, «Даллас» — 0+0, «+1» за 18 минут
В сезоне: 58 матчей, 21+32, «+5».
Иван БАРБАШЕВ, «Сент-Луис» — 0+0, «-1» за 8 минут
В сезоне: 31 матч, 3+4, «0».
Владимир ТАРАСЕНКО, «Сент-Луис» — 0+1, «0» за 21 минуту
В сезоне: 60 матчей, 23+29, «+17».
Совершенно удивительный матч: у «Сент-Луиса» было огромное преимущество по броскам, а все редкие атаки «Далласа» едва не становились голевыми. Героем мог стать и Радулов, если бы начал реализовывать моменты, и Тарасенко, но у наших хоккеистов дела в завершении не шли.
Владимир до сих пор испытывает проблемы. Да, он набрал балл за результативность, причем сделал
Барбашев смотрится не очень ярко, но не забывайте, что он играет на фланге, хотя является центральным. Кстати, после обмена Сошникова Ивана могут отправить в фарм, так как все центры здоровы, а Сошников с краю гораздо эффективней. Нанес один бросок, но его и Яшкина чаще держали на скамейке.
«КОЛАМБУС» — «ФИЛАДЕЛЬФИЯ» — 1:2 ОТ.
Артемий ПАНАРИН, «Коламбус» — 0+0, «0» за 20 минут
В сезоне: 58 матчей, 15+31, «+8».
Сергей БОБРОВСКИЙ, «Коламбус» — 23 отраженных броска из 25
В сезоне: 46 матчей, 24 победы, 92 процента отраженных бросков, 2,45 шайбы за матч.
Иван ПРОВОРОВ, «Филадельфия» — 0+0, «+2» за 25 минут
В сезоне: 58 матчей, 10+17, «+10».
Иногда ждешь от команд веселья, а получаешь вот такой матч, где в глазах рябит, а особо ничего не происходит. Панарин
К Бобровскому никаких вопросов. Сыграл ровно, выручал, так как атаки «Филадельфии» были более концентрированными. Спасти в овертайме не имел возможности, но спасибо ему, что вообще был овертайм. Признан второй звездой.
Проворов напрямую не участвовал ни в одной из голевых атак, но если бы Кютерье отдал ему в овертайме при выходе «два в один», то Иван попал бы в тройку лучших матча.
«ВИННИПЕГ» — «КОЛОРАДО» — 6:1.
Дмитрий КУЛИКОВ, «Виннипег» — 0+0, «+1» за 21 минуту
В сезоне: 53 матча, 3+8, «+7».
Никита ЗАДОРОВ, «Колорадо» — 0+0, «-2» за 15 минут
В сезоне: 52 матча, 4+11, «-2».
Семен ВАРЛАМОВ, «Колорадо» — 6 отраженных бросков из 8 за 20 минут
В сезоне: 31 матч, 14 побед, 91,4 процента отраженных бросков, 2,8 шайбы за матч.
Тренер «Колорадо» оставил в запасе Наиля Якупова, но ничего от этого не выиграл. Месяц назад «Эвеланш» смог бы побороться за победу в этой встрече, но сейчас команда опять ничего не может. И хотя шансы на выход в
Задоров быстро попал в запас, так как
Варламов вышел на третий период, но ничем помочь команде не мог, и я не понимаю, зачем вообще его выпустили. Игру изменить? Без шансов. Настроение нашему вратарю испортить? Самый логичный вывод. Одна из шайб была проведена в ситуации «три на пять».
Куликов в такой простой встрече получил больше двадцати минут, но посвятил это время обороне и был незаметен, так как атака у «Колорадо» не клеилась. Отметим, что «плюс» он получил, когда его команда забила в меньшинстве.
НАШИ В АХЛ.
«БЕЛЛИВЬЕ» — «ТОРОНТО» — 3:1.
Ринат ВАЛИЕВ, «Торонто» — 1+0, «+1»
В сезоне: 36 матчей, 4+9, «+14».
Между прочим, в последних матчах Ринат и очки набирает все чаще, да и показатель полезности приближается к тому, который был в первом сезоне. Правда, на победу он претендовать не будет — у лидера из «Манитобы» «+37». «Торонто», потеряв игрока первого звена Сошникова, ничего не мог поделать с соперником. Валиев дважды атаковал ворота.
«ЮТИКА» — «БИНГХЭМПТОН» — 3:1.
Ярослав ДЫБЛЕНКО, «Бингхэмптон» — 0+0, «-2»
В сезоне: 43 матча, 1+5, «-14».
Ярослав играет в худшем клубе лиге, так что не смотрите на его показатель полезности. Нанес один бросок, но ничего не мог изменить в этом матче.
«СПРИНГФИЛД» — «ЛИХАЙ ВЭЛЛИ» — 2:8.
Михаил ВОРОБЬЕВ, «Лихай Вэлли» — 0+0, «0»
В сезоне: 36 матчей, 5+10, «-4».
Радель Фазлеев снова оказался в запасе, а Воробьев в таком результативном матче