«Сент-Луис» проиграл «Далласу» в матче НХЛ, Тарасенко сделал результативную передачу

Источник: AP 2018

В составе «Далласа» отличились Маттиас Янмарк (23-я минута), Стивен Джонс (51). За «Сент-Луис» шайбу с передачи Владимира Тарасенко забросил Брэйден Шенн (59).

«Даллас» занимает четвертое место в Западной конференции с 72 очками, «Сент-Луис» — пятое (72). В следующем матче в воскресенье «Даллас» сыграет в гостях с «Сан-Хосе», «Сент-Луис» во вторник примет «Сан-Хосе».

«Филадельфия» на выезде победила в овертайме «Коламбус» (2:1), голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 23 из 25 бросков и был признан второй звездой матча, несмотря на поражение.

«Нью-Йорк Айлендерс» на выезде обыграли «Каролину» (3:0), голкипер гостей Томас Грайсс сделал шатаут, отразив 45 бросков. «Айлендерс» одержали вторую сухую победу подряд, днем ранее они обыграли земляков из «Рейнджерс» (3:0), тогда шатаут сделал Ярослав Галак (50 сейвов).