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11:15 (мск), источник: ТАСС

Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ, Кучеров — третьей

ТАСС, 16 февраля. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс- служба НХЛ.

Источник: Reuters

Овечкин в победном матче против «Миннесоты» (5:2) забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи. Он преодолел отметку в 1100 очков за карьеру в НХЛ. Для российского капитана «Вашингтона» эта игра стала 24-й в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере, в которой он сумел набрать не менее четырех очков за результативность.

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По данному показателю он вышел на первое место среди российских игроков в истории НХЛ, Овечкин обошел достижения Александра Могильного и Евгения Малкина, у которых в активе по 23 матча, в которых они набирали не менее четырех очков.

Третьей звездой дня стал нападающий клуба «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, который поучаствовал во всех шайбах команды (4+1) в домашнем матче против «Детройта» (4:1). Кучеров продолжает возглавлять гонку бомбардиров чемпионата, имея в активе уже 76 очков (31 шайба + 45 передач).

Первой звездой дня признан словацкий вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Ярослав Галак, отразивший 50 бросков в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:0).

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