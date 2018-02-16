Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ, Кучеров — третьей

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Овечкин в победном матче против «Миннесоты» (5:2) забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи. Он преодолел отметку в 1100 очков за карьеру в НХЛ. Для российского капитана «Вашингтона» эта игра стала 24-й в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере, в которой он сумел набрать не менее четырех очков за результативность.

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По данному показателю он вышел на первое место среди российских игроков в истории НХЛ, Овечкин обошел достижения Александра Могильного и Евгения Малкина, у которых в активе по 23 матча, в которых они набирали не менее четырех очков.

Третьей звездой дня стал нападающий клуба «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, который поучаствовал во всех шайбах команды (4+1) в домашнем матче против «Детройта» (4:1). Кучеров продолжает возглавлять гонку бомбардиров чемпионата, имея в активе уже 76 очков (31 шайба + 45 передач).