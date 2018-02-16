Гол и три передачи Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Миннесоту» в матче НХЛ
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в четверг в
Овечкин по итогам игры был признан второй звездой матча.
«Чикаго» дома проиграл «Анахайму» — 2:3. «Калгари» в гостях победил «Нэшвилл» — 4:3.
|Миннесота Уайлд
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2:5
(0:0, 0:2, 2:3)
|Вашингтон Кэпиталз
|Брюс Будро
|Барри Тротц
|Деван Дубник 56:34 (Д. Дубник 56:48-56:58, Д. Дубник 57:46)
|Филипп Грубауэр
|1-й период
|09:23
|Нино Нидеррайтер
|2-й период
|Том Уилсон (А. Овечкин, Дм. Орлов)
|20:59
|Александр Овечкин (А. Бураковски)
|25:51
|Деванте Смит-Пелли
|30:14
|31:29
|Эрик Стаал
|3-й период
|Андре Бураковски (Б. Коннолли, Ф. Грубауэр)
|42:29
|44:25
|Нино Нидеррайтер (М. Койву, Г. Олофссон)
|Том Уилсон
|47:15
|Ларс Эллер
|51:26
|Никлас II Бэкстрем (А. Овечкин, Т. Уилсон)
|55:06
|Брукс Орпик
|56:34
|56:48
|Эрик Стаал (Мик. Гранлунд, Р. Сутер)
|Том Уилсон (Н. Бэкстрем, А. Овечкин)
|п.в.
|57:46
|Тэйлор Чорни
|59:19
|4
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Ф. Грубауэр (Вашингтон Кэпиталз), А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Т. Уилсон (Вашингтон Кэпиталз)