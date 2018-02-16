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Хоккей. НХЛ
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Аризона Койотс5
Монреаль Канадиенс2
Хоккей. НХЛ
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Чикаго Блэкхокс2
Анахайм Дакс3
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз3
Калгари Флэймз4
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд2
Вашингтон Кэпиталз5
Хоккей. НХЛ
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Оттава СенаторзОТ3
Баффало Сэйбрз2
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08:08 (мск), источник: Р-Спорт

Гол и три передачи Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Миннесоту» в матче НХЛ

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в четверг в Сент-Поле, завершилась со счетом 5:2 (0:0, 2:0, 3:2) в пользу «Вашингтона». Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 34-ю шайбу (26-я минута) в сезоне и сделал три результативных передачи. Его одноклубник защитник Дмитрий Орлов один раз результативно ассистировал партнерам. Также у победителей отличились Том Уилсон (21, 58), Андре Бураковски (43) и Никлас Бекстрем (56). В составе «Миннесоты» голы на счету Нино Нидеррайтера (45) и Эрика Стаала (57).

Овечкин по итогам игры был признан второй звездой матча.

«Чикаго» дома проиграл «Анахайму» — 2:3. «Калгари» в гостях победил «Нэшвилл» — 4:3.

Миннесота Уайлд 2:5
(0:0, 0:2, 2:3)
Вашингтон Кэпиталз
16.02.2018, 04:00 Регулярный чемпионат Xcel Energy Center
Главные тренеры
Брюс Будро Барри Тротц
Вратари
Деван Дубник 56:34 (Д. Дубник 56:48-56:58, Д. Дубник 57:46) Филипп Грубауэр
1-й период
09:23 Нино Нидеррайтер
2-й период
Том Уилсон (А. Овечкин, Дм. Орлов) 20:59
Александр Овечкин (А. Бураковски) 25:51
Деванте Смит-Пелли 30:14
31:29 Эрик Стаал
3-й период
Андре Бураковски (Б. Коннолли, Ф. Грубауэр) 42:29
44:25 Нино Нидеррайтер (М. Койву, Г. Олофссон)
Том Уилсон 47:15
Ларс Эллер 51:26
Никлас II Бэкстрем (А. Овечкин, Т. Уилсон) 55:06
Брукс Орпик 56:34
56:48 Эрик Стаал (Мик. Гранлунд, Р. Сутер)
Том Уилсон (Н. Бэкстрем, А. Овечкин) п.в. 57:46
Тэйлор Чорни 59:19
Статистика
4 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Ф. Грубауэр (Вашингтон Кэпиталз), А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Т. Уилсон (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Миннесота Уайлд
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
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