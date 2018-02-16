Гол и три передачи Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Миннесоту» в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в четверг в Сент-Поле, завершилась со счетом 5:2 (0:0, 2:0, 3:2) в пользу «Вашингтона». Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 34-ю шайбу (26-я минута) в сезоне и сделал три результативных передачи. Его одноклубник защитник Дмитрий Орлов один раз результативно ассистировал партнерам. Также у победителей отличились Том Уилсон (21, 58), Андре Бураковски (43) и Никлас Бекстрем (56). В составе «Миннесоты» голы на счету Нино Нидеррайтера (45) и Эрика Стаала (57).