Клуб НХЛ «Сент-Луис» выменял у «Торонто» российского форварда Сошникова

В обмен на 24-летнего россиянина «Торонто» получил пик четвертого раунда «Сент-Луиса» на драфте новичков лиги 2019 года. Сошников прибудет в Сент-Луис через 7−10 дней после получения американской визы и прохождения медосмотра.

За «Торонто» Сошников выступал с 2015 года, всего в НХЛ он провел 70 матчей, в которых набрал 14 очков (7+7). В КХЛ Сошников выступал за подмосковный «Атлант» в сезонах-2013/14 и 2014/15, сыграв 90 матчей и набрав 37 очков (16+21).