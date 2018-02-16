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03:01 (мск), источник: ТАСС

Клуб НХЛ «Сент-Луис» выменял у «Торонто» российского форварда Сошникова

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» приобрел российского нападающего Никиту Сошникова у «Торонто». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В обмен на 24-летнего россиянина «Торонто» получил пик четвертого раунда «Сент-Луиса» на драфте новичков лиги 2019 года. Сошников прибудет в Сент-Луис через 7−10 дней после получения американской визы и прохождения медосмотра.

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За «Торонто» Сошников выступал с 2015 года, всего в НХЛ он провел 70 матчей, в которых набрал 14 очков (7+7). В КХЛ Сошников выступал за подмосковный «Атлант» в сезонах-2013/14 и 2014/15, сыграв 90 матчей и набрав 37 очков (16+21).

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» идет на четвертом месте в Западной конференции, набрав 72 очка в 59 встречах. За клуб выступают российские нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.

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