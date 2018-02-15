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15 февраля, источник: Чемпионат.com

Ален Виньо прокомментировал возвращение Бучневича к тренировкам

Нападающие «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич и Крис Крайдер впервые приняли участие в тренировке команды после перенесённых травм.

Источник: AP 2018

Главный тренер команды Ален Виньо прокомментировал состояние игроков: «Я говорил с нашими врачами и тренером по физподготовке. Они говорят, что работы ещё много. Крайдер чувствует себя хорошо. Здоровье позволяет ему выйти на лёд, активно тренироваться, но травма была серьезной. Мы ждём, когда он наберёт игровые кондиции, и я не знаю, сколько времени ему понадобится для этого — две недели, месяц. Бучневич? Всё зависит от него и врачей».

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