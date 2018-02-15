Ален Виньо прокомментировал возвращение Бучневича к тренировкам

Главный тренер команды Ален Виньо прокомментировал состояние игроков: «Я говорил с нашими врачами и тренером по физподготовке. Они говорят, что работы ещё много. Крайдер чувствует себя хорошо. Здоровье позволяет ему выйти на лёд, активно тренироваться, но травма была серьезной. Мы ждём, когда он наберёт игровые кондиции, и я не знаю, сколько времени ему понадобится для этого — две недели, месяц. Бучневич? Всё зависит от него и врачей».