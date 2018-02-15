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Варламов стал второй звездой дня в НХЛ
НХЛ на своем официальном сайте объявила тройку лучших игроков по итогам матчей игрового дня в регулярном чемпионате лиги.
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НХЛ на своем официальном сайте объявила тройку лучших игроков по итогам матчей игрового дня в регулярном чемпионате лиги.
Второй звездой дня стал российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов, отразивший все 44 броска по своим воротам в матче против «Монреаля» (2:0).
Первой звездой дня был признан форвард «Торонто» Назем Кадри, на счету которого 5 (3+2) очков в матче против «Коламбуса» (6:3). Тройку лучших игроков замкнул его одноклубник, голкипер Фредерик Андерсен, отразивший 54 из 57 бросков по своим воротам.