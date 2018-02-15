Голкипер «Колорадо» Варламов признан первой звездой победного матча НХЛ против «Монреаля»

Шайбы забросили Карл Содерберг (36-я минута) и Александер Керфут (57). Второй звездой стал нападающий «Колорадо» Габриэль Бурк, третьей — Содерберг.

Варламов во второй раз в текущем регулярном чемпионате сумел оставить свои ворота в неприкосновенности. Ранее это случилось 9 октября в гостевой встрече с «Бостоном» (4:0), тогда россиянин отразил 29 бросков. Всего в карьере на счету Варламова теперь 23 матча «на ноль» в регулярных чемпионатах НХЛ (4 — в составе «Вашингтона», 19 — в составе «Колорадо»).

Российский форвард «Колорадо» Якупов отметился одним броском и одним силовым приемом за 7 минут и 36 секунд на площадке. Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров сыграл в матче 16 минут 55 секунд, сумев совершить четыре силовых приема и два броска по воротам соперника.

«Колорадо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 66 очков в 56 матчах. «Монреаль» идет 14-м на Востоке, имея в активе 51 очко после 56 игр. В следующем матче в ночь на субботу «Колорадо» на выезде встретится с «Виннипегом», «Монреаль» в четверг в гостях сыграет против «Аризоны».