Артемий Панарин: В «Коламбусе» мне комфортнее, чем в «Чикаго». Рад, что меня обменяли

Источник: Спорт-Экспресс

Артем ВЕНЕВЦЕВ из Нью-Йорка

КЕЙН — АМБИЦИОЗНЫЙ ПАРЕНЬ …

— Игра была напряженная до третьего периода, — заявил Панарин. — Потом мы забили хороший гол, и они расклеились. Повезло бы им — неизвестно, как сложилась бы эта встреча.

— Что вы изменили после серии «Коламбуса» из пять поражений?

— Я — ничего, в команде тоже. Просто после каждого проигрыша были злее, выходили с новой энергией.

— Каким был настрой на матч с прямым конкурентом в борьбе за плей-офф — «Айлендерс»?

— Как обычно. Никакой паники пока нет — еще 25 матчей впереди. У всех бывают падения. Надеюсь, с этих двух побед (в воскресенье «Коламбус» обыграл «Нью-Джерси» — 6:1) все пойдет нормально.

— Какая роль вам нравится больше — первой скрипки в «Коламбусе» или, как в «Чикаго», где был Патрик Кейн?

— Для меня здесь комфортнее, потому что я больше играю с шайбой, партнеры больше действуют через меня. Получаю удовольствие.

— «Коламбус» — одна из самых бросающих в лиге, а вы всегда играли в командах, где больше играют в пас.

— Нет, не совсем так. Когда я начинал в «Витязе» с Сергеем Гомоляко, мы действительно играли в пас, но я был совсем молодой — мне было не до этого. Потом пришел Майк Крушельницки, который проповедовал свой канадский хоккей, далее — Андрей Назаров, он заставлял бежать и втыкаться. Когда попал в СКА, уже начал играть постоянно играть в пас более-менее. Так что могу перестроиться на любой хоккей. Например, в большинстве в прошлом году я больше бросал, сейчас — чаще отдаю передачи.

— Довольны переходом в «Коламбус»?

— Рад, что меня обменяли. Конечно, в это сложно поверить: многие будут говорить, что этого не может этого быть. Я доволен сейчас своей игрой, и, если закрыть глаза на число набранных очков, в «Блю Джэкетс» я играю гораздо лучше, чем в «Чикаго». Там мы много пасовались с Патриком (Кейном), но в основном он решал, куда пойдет шайба — амбициозный парень. Мне тоже нравится такую роль играть.

… А БОБРОВСКИЙ — ВЕСЕЛЫЙ

— С кем из «Блэкхокс» поддерживаете связь?

— Общаемся с Артемом Анисимовым, но не так часто, потому что сезон идет. Тем более у него семья, двое детей. Когда был в Чикаго во время паузы на Матч звезд, повидал всех друзей. Коламбус же рядом.

— В этом сезоне у вас новый российский партнер — голкипер Сергей Бобровский?

— Да, много сейчас общаемся, у нас стали более тесные отношения, чем в начале сезона. Сергей не всем кажется открытым человеком, но на самом деле он веселый парень, даже пошутить может — правда, через раз получается у него (улыбается). Но я смеюсь каждый раз, чтобы ему не обидно было.

— Вы — лучший буллитер НХЛ прямо сейчас …

— Отдельно даже не работаю над буллитами. Это от уверенности зависит. То не забиваешь пару буллитов, а потом везет, забиваешь — и пошло.

— Следите за Олимпиадой?

— Когда вернусь в Коламбус, буду следить. А во время игр стараюсь не распыляться, на выезде времени мало. Еще в Инстаграме сижу, но не все время, как некоторые «наркоманы» (улыбается).

— С ребятами из сборной общаетесь?

— Даже не собираюсь туда лезть. У них и без меня хватает давления. Надеюсь, все будет нормально.

— Думаете, что Россия выиграет Олимпиады?