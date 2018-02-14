Артемий Панарин: В «Коламбусе» мне комфортнее, чем в «Чикаго». Рад, что меня обменяли
Российский форвард «Блю Джэкетс» дал интервью корреспонденту «СЭ» после победы над «Айлендерс» (4:1).
Российский форвард «Блю Джэкетс» дал интервью корреспонденту «СЭ» после победы над «Айлендерс» (4:1).
Артем ВЕНЕВЦЕВ из
КЕЙН — АМБИЦИОЗНЫЙ ПАРЕНЬ …
— Игра была напряженная до третьего периода, — заявил Панарин. — Потом мы забили хороший гол, и они расклеились. Повезло бы им — неизвестно, как сложилась бы эта встреча.
— Что вы изменили после серии «Коламбуса» из пять поражений?
— Я — ничего, в команде тоже. Просто после каждого проигрыша были злее, выходили с новой энергией.
— Каким был настрой на матч с прямым конкурентом в борьбе за
— Как обычно. Никакой паники пока нет — еще 25 матчей впереди. У всех бывают падения. Надеюсь, с этих двух побед (в воскресенье «Коламбус» обыграл «Нью-Джерси» — 6:1) все пойдет нормально.
— Какая роль вам нравится больше — первой скрипки в «Коламбусе» или, как в «Чикаго», где был Патрик Кейн?
— Для меня здесь комфортнее, потому что я больше играю с шайбой, партнеры больше действуют через меня. Получаю удовольствие.
— «Коламбус» — одна из самых бросающих в лиге, а вы всегда играли в командах, где больше играют в пас.
— Нет, не совсем так. Когда я начинал в «Витязе» с Сергеем Гомоляко, мы действительно играли в пас, но я был совсем молодой — мне было не до этого. Потом пришел Майк Крушельницки, который проповедовал свой канадский хоккей, далее — Андрей Назаров, он заставлял бежать и втыкаться. Когда попал в СКА, уже начал играть постоянно играть в пас
— Довольны переходом в «Коламбус»?
— Рад, что меня обменяли. Конечно, в это сложно поверить: многие будут говорить, что этого не может этого быть. Я доволен сейчас своей игрой, и, если закрыть глаза на число набранных очков, в «Блю Джэкетс» я играю гораздо лучше, чем в «Чикаго». Там мы много пасовались с Патриком (Кейном), но в основном он решал, куда пойдет шайба — амбициозный парень. Мне тоже нравится такую роль играть.
… А БОБРОВСКИЙ — ВЕСЕЛЫЙ
— С кем из «Блэкхокс» поддерживаете связь?
— Общаемся с Артемом Анисимовым, но не так часто, потому что сезон идет. Тем более у него семья, двое детей. Когда был в Чикаго во время паузы на Матч звезд, повидал всех друзей. Коламбус же рядом.
— В этом сезоне у вас новый российский партнер — голкипер Сергей Бобровский?
— Да, много сейчас общаемся, у нас стали более тесные отношения, чем в начале сезона. Сергей не всем кажется открытым человеком, но на самом деле он веселый парень, даже пошутить может — правда, через раз получается у него (улыбается). Но я смеюсь каждый раз, чтобы ему не обидно было.
— Вы — лучший буллитер НХЛ прямо сейчас …
— Отдельно даже не работаю над буллитами. Это от уверенности зависит. То не забиваешь пару буллитов, а потом везет, забиваешь — и пошло.
— Следите за Олимпиадой?
— Когда вернусь в Коламбус, буду следить. А во время игр стараюсь не распыляться, на выезде времени мало. Еще в Инстаграме сижу, но не все время, как некоторые «наркоманы» (улыбается).
— С ребятами из сборной общаетесь?
— Даже не собираюсь туда лезть. У них и без меня хватает давления. Надеюсь, все будет нормально.
— Думаете, что Россия выиграет Олимпиады?
— Нельзя так утверждать, что наши точно, стопроцентно выиграют. Это только журналисты так говорят, создают давление на ребят. А люди другие читают, думают, у сборной все легко будет, и еще больше увеличивают это давление. Футболисты что ли приедут из других стран? Нет, тоже хоккеисты.