Шайба Наместникова не помогла «Тампе» избежать поражения от «Баффало» в матче НХЛ

Шайбы в составе победителей забросили Николя Баптист (7-я минута), Сэм Райнхарт (22, 60), Скотт Уилсон (36) и Райан О’Райлли (44). В составе гостей шайбами отметились Янни Гурд (14), Владислав Наместников (34) и Райан Кэллахэн (52). Кроме того, результативные передачи отдали россияне Никита Кучеров и Михаил Сергачев.

Кучеров после игры был признан третьей звездой встречи, лучшим игроком матча стал О’Райлли, второй звездой признан Уилсон. Кучеров продлил личную результативную серию до четырех игр, в которых набрал уже шесть очков (3 шайбы + 3 передачи).

«Тампа» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 79 очков в 57 встречах, «Баффало» одержал 14-ю победу в сезоне в 57 играх, команда идет 16-й. В следующем матче «Тампа» 16 февраля примет «Детройт», в тот же день «Баффало» сыграет в гостях с «Оттавой».

В параллельном матче «Питтсбург» одержал домашнюю победу над «Оттавой» — 6:3. У хозяев шайбы забросили Джейк Гюнтцель (5, 26), Евгений Малкин (31), Зак Астон-Риз (32, 59) и Крис Летанг (51). В составе «Оттавы» заброшенными шайбами отметились Дерек Брассар (25), Колин Уайт (38) и Мэтт Дюшен (55). Кроме того, в активе Малкина одна результативная передача.

«Питтсбург» набрал 68-е очко в текущем розыгрыше чемпионата и идет на пятом месте на Востоке, «Оттава» с 47 баллами располагается на 15-й строчке. «Питтсбург» в следующей игре 16 февраля примет «Лос-Анджелес Кингс».

Остальные результаты игрового дня:

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Коламбус» — 1:4;.

«Бостон» — «Калгари» — 5:2;.