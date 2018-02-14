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06:54 (мск), источник: ТАСС

Шайба Наместникова не помогла «Тампе» избежать поражения от «Баффало» в матче НХЛ

ТАСС, 14 февраля. Клуб «Тампа-Бэй» в гостях потерпел поражение от «Баффало» со счетом 3:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы в составе победителей забросили Николя Баптист (7-я минута), Сэм Райнхарт (22, 60), Скотт Уилсон (36) и Райан О’Райлли (44). В составе гостей шайбами отметились Янни Гурд (14), Владислав Наместников (34) и Райан Кэллахэн (52). Кроме того, результативные передачи отдали россияне Никита Кучеров и Михаил Сергачев.

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Кучеров после игры был признан третьей звездой встречи, лучшим игроком матча стал О’Райлли, второй звездой признан Уилсон. Кучеров продлил личную результативную серию до четырех игр, в которых набрал уже шесть очков (3 шайбы + 3 передачи).

«Тампа» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 79 очков в 57 встречах, «Баффало» одержал 14-ю победу в сезоне в 57 играх, команда идет 16-й. В следующем матче «Тампа» 16 февраля примет «Детройт», в тот же день «Баффало» сыграет в гостях с «Оттавой».

В параллельном матче «Питтсбург» одержал домашнюю победу над «Оттавой» — 6:3. У хозяев шайбы забросили Джейк Гюнтцель (5, 26), Евгений Малкин (31), Зак Астон-Риз (32, 59) и Крис Летанг (51). В составе «Оттавы» заброшенными шайбами отметились Дерек Брассар (25), Колин Уайт (38) и Мэтт Дюшен (55). Кроме того, в активе Малкина одна результативная передача.

«Питтсбург» набрал 68-е очко в текущем розыгрыше чемпионата и идет на пятом месте на Востоке, «Оттава» с 47 баллами располагается на 15-й строчке. «Питтсбург» в следующей игре 16 февраля примет «Лос-Анджелес Кингс».

Остальные результаты игрового дня:

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Коламбус» — 1:4;.

«Бостон» — «Калгари» — 5:2;.

«Каролина» — «Лос-Анджелес» — 7:3.

Баффало Сэйбрз 5:3
(1:1, 2:1, 2:1)
Тампа-Бэй Лайтнинг
14.02.2018, 03:00 Регулярный чемпионат KeyBank Center
Главные тренеры
Фил Хаусли Джон Купер
Вратари
Чед Джонсон Луи Доминге 58:40 (Л. Доминге 58:54-59:02, Л. Доминге 59:52)
1-й период
06:25 Николя Баптист (З. Гиргенсонс)
12:10 Скотт Уилсон
Янни Гурд (Н. Кучеров, В. Хедман) 13:23
16:12 Земгус Гиргенсонс
2-й период
Слэйтер Куккук 20:00
21:16 Сэм Райнхарт (Р. О`Райлли, Э. Родригес)
22:07
26:49 Юхан Ларссон
26:56 Земгус Гиргенсонс
Владислав Наместников 33:19
35:47 Скотт Уилсон (К. Нельсон, Вик. Антипин)
3-й период
Джейк Дотчин 42:21
43:41 Райан О`Райлли (Р. Ристолайнен, К. Окпосо)
49:32 Кайл Окпосо
Райан Кэллахэн (М. Сергачев, Б. Пойнт) 51:36
59:52 п.в. Сэм Райнхарт (Р. О`Райлли)
Статистика
10 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Р. О`Райлли (Баффало Сэйбрз), С. Уилсон (Баффало Сэйбрз), Н. Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
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