Две шайбы Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ
ТАСС, 13 февраля. «Флорида» победила «Эдмонтон» со счетом 7:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 13 февраля. «Флорида» победила «Эдмонтон» со счетом 7:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Эдмонтона» отличились Патрик Марун (19-я минута), Леон Драйзайтль (23), Дрейк Каджула (30), Антон Слепышев (47), Коннор Макдэвид (55). За «Флориду» шайбы забросили Аарон Экблад (18), Денис Мальгин (27), Евгений Дадонов (30, 51), Винсент Трочек (41, 47, 60). Для Трочека
На счету Дадонова в нынешнем сезоне 33 очка (13 шайб + 20 результативных передач). Слепышев забросил третью шайбу в сезоне, также на его счету столько же точных передач.
«Флорида» занимает 12-е место в Восточной конференции с 54 очками, «Эдмонтон» — 13-е на Западе (50).
В следующем матче в четверг «Флорида» сыграет в гостях с «Ванкувером», «Эдмонтон» в пятницу встретится на выезде с «Вегасом».
В другом матче «Аризона» победила «Чикаго» (6:1).
|Эдмонтон Ойлерз
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5:7
(1:1, 2:2, 2:4)
|Флорида Пантерз
|Тодд Маклеллан
|Боб Бонер
|Кэм Тэлбот 58:32 (К. Тэлбот 59:00)
|Джеймс Раймер
|1-й период
|16:20
|Брэндон Дэвидсон
|Аарон Экблад (Д. Мальгин, М. Матесон)
|17:46
|18:35
|Патрик Марун (Й. Овитю, К. Макдэвид)
|2-й период
|21:33
|22:46
|б
|Леон Драйзайтль
|Денис Мальгин (М. Пайсик, М. Матесон)
|26:21
|29:35
|Дрейк Каджула (К. Расселл, Дж. Хайра)
|Евгений Дадонов (Н. Бьюгстад, А. Экблад)
|29:58
|39:38
|Крис Расселл
|3-й период
|Винс Трочек (К. Яндл, А. Барков)
|40:18
|45:53
|Ессе Пульюярви
|Винс Трочек (К. Яндл, Дж. Юбердо)
|46:05
|46:53
|Антон Слепышев (М. Летестю)
|Евгений Дадонов
|б
|50:46
|54:58
|Коннор Макдэвид (П. Марун)
|Винс Трочек (Дж. Юбердо)
|п.в.
|59:00
|8
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|3
|К. Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), Е. Дадонов (Флорида Пантерз), В. Трочек (Флорида Пантерз)