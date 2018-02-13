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Финляндия0
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15:10
США
Россия
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз5
Флорида Пантерз7
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс6
Чикаго Блэкхокс1
Хоккей. НХЛ
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09:55 (мск), источник: ТАСС

Две шайбы Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ

ТАСС, 13 февраля. «Флорида» победила «Эдмонтон» со счетом 7:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В составе «Эдмонтона» отличились Патрик Марун (19-я минута), Леон Драйзайтль (23), Дрейк Каджула (30), Антон Слепышев (47), Коннор Макдэвид (55). За «Флориду» шайбы забросили Аарон Экблад (18), Денис Мальгин (27), Евгений Дадонов (30, 51), Винсент Трочек (41, 47, 60). Для Трочека хет-трик стал первым в НХЛ.

На счету Дадонова в нынешнем сезоне 33 очка (13 шайб + 20 результативных передач). Слепышев забросил третью шайбу в сезоне, также на его счету столько же точных передач.

«Флорида» занимает 12-е место в Восточной конференции с 54 очками, «Эдмонтон» — 13-е на Западе (50).

В следующем матче в четверг «Флорида» сыграет в гостях с «Ванкувером», «Эдмонтон» в пятницу встретится на выезде с «Вегасом».

В другом матче «Аризона» победила «Чикаго» (6:1).

Эдмонтон Ойлерз 5:7
(1:1, 2:2, 2:4)
Флорида Пантерз
13.02.2018, 05:00 Регулярный чемпионат Rogers Place
Главные тренеры
Тодд Маклеллан Боб Бонер
Вратари
Кэм Тэлбот 58:32 (К. Тэлбот 59:00) Джеймс Раймер
1-й период
16:20 Брэндон Дэвидсон
Аарон Экблад (Д. Мальгин, М. Матесон) 17:46
18:35 Патрик Марун (Й. Овитю, К. Макдэвид)
2-й период
21:33
22:46 б Леон Драйзайтль
Денис Мальгин (М. Пайсик, М. Матесон) 26:21
29:35 Дрейк Каджула (К. Расселл, Дж. Хайра)
Евгений Дадонов (Н. Бьюгстад, А. Экблад) 29:58
39:38 Крис Расселл
3-й период
Винс Трочек (К. Яндл, А. Барков) 40:18
45:53 Ессе Пульюярви
Винс Трочек (К. Яндл, Дж. Юбердо) 46:05
46:53 Антон Слепышев (М. Летестю)
Евгений Дадонов б 50:46
54:58 Коннор Макдэвид (П. Марун)
Винс Трочек (Дж. Юбердо) п.в. 59:00
Статистика
8 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 3
Лучшие игроки
К. Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), Е. Дадонов (Флорида Пантерз), В. Трочек (Флорида Пантерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Флорида Пантерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Эдмонтон Ойлерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
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