Две шайбы Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ

Источник: AP 2018

В составе «Эдмонтона» отличились Патрик Марун (19-я минута), Леон Драйзайтль (23), Дрейк Каджула (30), Антон Слепышев (47), Коннор Макдэвид (55). За «Флориду» шайбы забросили Аарон Экблад (18), Денис Мальгин (27), Евгений Дадонов (30, 51), Винсент Трочек (41, 47, 60). Для Трочека хет-трик стал первым в НХЛ.

На счету Дадонова в нынешнем сезоне 33 очка (13 шайб + 20 результативных передач). Слепышев забросил третью шайбу в сезоне, также на его счету столько же точных передач.

«Флорида» занимает 12-е место в Восточной конференции с 54 очками, «Эдмонтон» — 13-е на Западе (50).

В следующем матче в четверг «Флорида» сыграет в гостях с «Ванкувером», «Эдмонтон» в пятницу встретится на выезде с «Вегасом».