«Торонто» вернул Сошникова из АХЛ, но отправил в список травмированных

Игрок был сразу помещён в список травмированных.



«Торонто» отправил форварда в АХЛ для набора нужной формы после травмы, но больше не имеет права там его удерживать по условиям контракта, иначе Сошников будет автоматически выставлен на драфт отказов.



В текущем регулярном чемпионате НХЛ Сошников сыграл в трёх матчах, не отметившись результативными баллами.