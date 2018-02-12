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«Торонто» вернул Сошникова из АХЛ, но отправил в список травмированных
Клуб «Торонто Мэйпл Лифс» вернул российского нападающего Никиту Сошникова из
Клуб «Торонто Мэйпл Лифс» вернул российского нападающего Никиту Сошникова из
Игрок был сразу помещён в список травмированных.
«Торонто» отправил форварда в АХЛ для набора нужной формы после травмы, но больше не имеет права там его удерживать по условиям контракта, иначе Сошников будет автоматически выставлен на драфт отказов.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ Сошников сыграл в трёх матчах, не отметившись результативными баллами.