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21:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Торонто» вернул Сошникова из АХЛ, но отправил в список травмированных

Клуб «Торонто Мэйпл Лифс» вернул российского нападающего Никиту Сошникова из фарм-клуба, информирует в своём «твиттере» журналист Боб Маккензи.

Источник: AP 2018

Игрок был сразу помещён в список травмированных.

«Торонто» отправил форварда в АХЛ для набора нужной формы после травмы, но больше не имеет права там его удерживать по условиям контракта, иначе Сошников будет автоматически выставлен на драфт отказов.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Сошников сыграл в трёх матчах, не отметившись результативными баллами.

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