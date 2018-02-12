Стали известны имена трёх звёзд недели в НХЛ

Первой звездой стал нападающий «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру, записавший на свой счёт 6 (3+3) результативных баллов в четырёх встречах.



Второй звездой назван форвард «Калгари Флэймз» Джонни Годро, набравший 7 (2+5) очков в четырёх матчах.



Замкнул тройку лучших хоккеистов недели голкипер «Миннесоты Уайлд» Деван Дубник, выигравший две из трёх игр, и отразивший в этих встречах 95,0% бросков по своим воротам.