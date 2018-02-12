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Стали известны имена трёх звёзд недели в НХЛ
Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал имена трёх лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал имена трёх лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Первой звездой стал нападающий «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру, записавший на свой счёт 6 (3+3) результативных баллов в четырёх встречах.
Второй звездой назван форвард «Калгари Флэймз» Джонни Годро, набравший 7 (2+5) очков в четырёх матчах.
Замкнул тройку лучших хоккеистов недели голкипер «Миннесоты Уайлд» Деван Дубник, выигравший две из трёх игр, и отразивший в этих встречах 95,0% бросков по своим воротам.