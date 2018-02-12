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20:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Стали известны имена трёх звёзд недели в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал имена трёх лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Первой звездой стал нападающий «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру, записавший на свой счёт 6 (3+3) результативных баллов в четырёх встречах.

Второй звездой назван форвард «Калгари Флэймз» Джонни Годро, набравший 7 (2+5) очков в четырёх матчах.

Замкнул тройку лучших хоккеистов недели голкипер «Миннесоты Уайлд» Деван Дубник, выигравший две из трёх игр, и отразивший в этих встречах 95,0% бросков по своим воротам.

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