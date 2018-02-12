Проворов или Панарин? Кто попадёт в розыгрыш Кубка Стэнли на Востоке

Источник: AP 2018

До завершения регулярного чемпионата клубам НХЛ осталось провести около 20 матчей, и борьба за кубковую путёвку входит в свою завершающую стадию. Особенно острой она будет в Восточной конференции, где претендентов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли как никогда много.

«Филадельфия Флайерз», 65 очков

Эффективность с 1 января: 10 побед — 5 поражений — 1 буллиты/овертайм; 65,3% набранных очков.

Оставшиеся матчи: дома — 14, в гостях — 14.

Шансы на плей-офф: 65%.

Победа в гостях над «Вегасом» позволила «лётчикам» не просто сохранить за собой место кубкового джокера, а попасть в тройку лидеров Столичного дивизиона. Отставание «Филадельфии» от идущего вторым «Питтсбурга» — лишь одно очко, и этот дефицит можно будет ликвидировать за счёт имеющегося матча в запасе. До лидирующего «Вашингтона» дотянуться будет трудновато, но исходная позиция в борьбе за билет в плей-офф у Проворова и компании достаточно неплохая.

«Нью-Джерси Дэвилз», 62 очка

Эффективность с 1 января: 5 — 10 — 2, 35% набранных очков.

Оставшиеся матчи: дома — 13, в гостях — 14.

Шансы на плей-офф: 55%

«Дьяволы» в новом календарном году трижды выдавали серию из четырёх и более поражений подряд, растратив былой запас. Ближайшее расписание «Нью-Джерси» не располагает к тому, чтобы стать абсолютным фаворитом гонки за местом в плей-офф: «Дэвилз» ждут свидания с «Филадельфией», «Каролиной», «Коламбусом», «Айлендерс» и «Питтсбургом». Но если расклеившимся «дьяволам» удасться пощипать прямых конкурентов, то особых трудностей в битве за одну из «уайлд-кард» быть не должно, поскольку 6 из 8 заключительных матчей регулярного чемпионата команда Джона Хайнса проводит дома.

«Каролина Харрикейнз», 61 очко

Эффективность с 1 января: 8−4−2, 40% набранных очков.

Оставшиеся матчи: дома — 13, в гостях — 13.

Шансы на плей-офф: 55%.

«Ураганы» имеют одно очко преимущества над «Коламбусом», но дистанция ещё слишком велика, чтобы этот перевес можно было считать серьёзным. Впереди у «Каролины» четыре (!) матча с «Нью-Джерси» и два — с «Айлендерс», в которых и произойдёт основная разбивка по позициям. В случае, если «Харрикейнз» в очередной раз пролетит мимо плей-офф, новый владелец клуба может очень жёстко обойтись с главным тренером Биллом Питерсом и устроить генеральную реконструкцию команды.

«Коламбус Блю Джекетс», 60 очков

Эффективность с 1 января: 5−7−1, 42% набранных очков.

Оставшиеся матчи: дома — 14, в гостях — 15.

Шансы на плей-офф: 55%.

Клуб Бобровского и Панарина смог прервать серию из пяти поражений, обыграв в последнем матче «Нью-Джерси». Потенциал «мундиров» позволяет команде рассчитывать если не на возвращение в тройку лидеров Столичного дивизиона, то хотя бы на строчку с «уайлд-кард». Впереди у «Коламбуса» достаточно много матчей с прямыми конкурентами — три игры с той же «Филадельфией» и матч с «Рейнджерс», но всё определит гостевое турне по Калифорнии.

«Нью-Йорк Рейнджерс», 59 очков

Эффективность с 1 января: 5−8−4, 41% набранных очков.

Оставшиеся матчи: дома — 10, в гостях — 16.

Шансы на плей-офф: 25%.

«Рейнджеры» провалили отрезок после Нового года, что вынудило руководство клуба публично объявить о затеянной глобальной реконструкции. Шансы на то, чтобы зацепиться за «уайлд-кард» у них ещё сохраняются, но настрой и психологическая обстановка явно оставляет желать лучшего. Команда готовится к серьёзным обменам перед Юрьевым днём, где будет продавцом, а не покупателем. Некогда сверхнадёжный Хенрик Лундквист уже не похож на прежнего супермена (в трёх из шести последних стартов его вынуждены были менять), а большое количество матчей на выезде лишит «синерубашечников» поддержки родного «Мэдисона».

«Флорида Пантерз»

Эффективность с 1 января: 6−7−1, 49% набранных очков.

Оставшиеся матчи: дома — 16, в гостях — 14.

Шансы на плей-офф: 20%.