«Бостон» победил «Нью-Джерси», «Айлендерс» уступил «Калгари»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз».
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз».
Встреча, состоявшаяся в Ньюарке в «Пруденшиал-центре», закончилась победой гостей — 5:3 (2:1, 1:2, 2:0).
Дублем в составе «Бостона» отметился Тори Круг. Ещё по шайбе забросили Тим Шаллер, Адама Маккуэйд и Патрис Бержерон. В составе «Дэвилз» отличились Майлз Вуд, Тейлор Холл и Кайл Пальмери.
Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин отразил 23 броска.
В другой встрече «Нью-Йорк Айлендерс» на домашнем льду «Барклайс-центра» не смог переиграть «Калгари Флэймз» — 2:3 (1:0, 1:1, 0:2).
Главным героем матча стал форвард «огоньков» Мэттью Ткачук, забросивший две шайбы. Также гол на свой счёт записал Марк Янковски. В составе «островитян» отличились Кейси Цизикас и Антони Бовилье.