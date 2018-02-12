«Бостон» победил «Нью-Джерси», «Айлендерс» уступил «Калгари»

Источник: AP 2018

Встреча, состоявшаяся в Ньюарке в «Пруденшиал-центре», закончилась победой гостей — 5:3 (2:1, 1:2, 2:0).

Дублем в составе «Бостона» отметился Тори Круг. Ещё по шайбе забросили Тим Шаллер, Адама Маккуэйд и Патрис Бержерон. В составе «Дэвилз» отличились Майлз Вуд, Тейлор Холл и Кайл Пальмери.

Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин отразил 23 броска.

В другой встрече «Нью-Йорк Айлендерс» на домашнем льду «Барклайс-центра» не смог переиграть «Калгари Флэймз» — 2:3 (1:0, 1:1, 0:2).