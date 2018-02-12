«Ванкувер» разгромил «Даллас», у Радулова «-2»

Источник: AP 2018

Матч прошёл в Далласе в «Американ Эйрлайнс-центре» и завершился безоговорочной победой гостей со счётом 6:0 (3:0, 2:0, 1:0).

Дублем в составе «косаток» отметился Рид Буше. По шайбе в ворота «Далласа» забросили Джейк Виртанен, Томас Ванек, Бо Хорват и Эрик Гудбрансон.

Российский форвард «звёзд» Александр Радулов завершил матч с показателем полезности «-2».