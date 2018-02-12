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04:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ванкувер» разгромил «Даллас», у Радулова «-2»

Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» не оставил шансов «Даллас Старз».

Источник: AP 2018

Матч прошёл в Далласе в «Американ Эйрлайнс-центре» и завершился безоговорочной победой гостей со счётом 6:0 (3:0, 2:0, 1:0).

Дублем в составе «косаток» отметился Рид Буше. По шайбе в ворота «Далласа» забросили Джейк Виртанен, Томас Ванек, Бо Хорват и Эрик Гудбрансон.

Российский форвард «звёзд» Александр Радулов завершил матч с показателем полезности «-2».

«Ванкувер Кэнакс» прервал четырехматчевую серию поражений. «Даллас Старз», в свою очередь, не смог одержать шестую победу подряд.

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