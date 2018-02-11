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04:37 (мск), источник: ТАСС

Шайбы Овечкина и Орлова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Детройтом»

ТАСС, 12 февраля. «Вашингтон» уступил «Детройту» в овертайме со счетом 4:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин (5-я минута), Бретт Коннолли (43), Дмитрий Орлов (55) и Никлас Бекстрём (60), у «Детройта» в основное время матча отличились Джастин Абделкейдер (14), Люк Гленденинг (37), Энтони Манта (38) и Томаш Татар (40), который принес победу своей команде, забросив вторую для себя шайбу на третьей минуте овертайма. Кроме того, в матче Овечкин отметился результативной передачей на Бекстрёма, другой российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов также записал на свой счет голевой пас.

Благодаря шайбе в игре с «Детройтом» Орлов набрал 20-е очко в текущем сезоне при 55 сыгранных матчах. Всего на его счету восемь шайб и 12 результативных передач. Овечкин укрепил лидерство в гонке снайперов текущего сезона лиги — теперь в его активе 33 шайбы в 55 матчах, его ближайшим преследователем является другой российский нападающий Евгений Малкин, выступающий за «Питтсбург» (30).

«Вашингтон» идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 70 очков после 55 встреч, «Детройт» с 53 очками занимает 12-ю строчку. В следующем матче «Вашингтон» 14 февраля сыграет в гостях с «Виннипегом», в тот же день «Детройт» примет «Анахайм».

В параллельном матче «Виннипег» дома проиграл «Рейнджерс» — 1:3.

Вашингтон Кэпиталз 4:5 ОТ
(1:1, 0:3, 3:0)
Детройт Ред Уингз
11.02.2018, 23:00 Зрители: 18506 Регулярный чемпионат Capital One Arena
Главные тренеры
Барри Тротц Джефф Блэшилл
Вратари
Брэден Холтби 57:44 (Б. Холтби 59:43) Джимми Ховард
1-й период
Люк Гленденинг 03:21
04:20 Александр Овечкин (Дж. Карлсон, Е. Кузнецов)
Джастин Абделькадер (Ф. Нильсен) 13:37
Джастин Абделькадер 15:49
2-й период
23:03 Ларс Эллер
34:04 Брукс Орпик
Люк Гленденинг (Ф. Нильсен, Д. Хелм) 36:53
Энтони Манта (Х. Зеттерберг, Н. Дженсен) 37:02
Томаш Татар (Д. Ларкин, А. Атанасиу) 39:49
3-й период
42:32 Бретт Коннолли (Дж. Бигл)
47:24 Том Уилсон
54:02 Дмитрий I Орлов (Д. Смит-Пелли, Дж. Бигл)
Дэнни Декейсер 58:45
59:43 Никлас II Бэкстрем (Дж. Карлсон, А. Овечкин)
Овертайм
Томаш Татар (Д. Ларкин, Н. Дженсен) 62:47
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Т. Татар (Детройт Ред Уингз), Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Дж. Бигл (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Детройт Ред Уингз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
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