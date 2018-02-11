Шайбы Овечкина и Орлова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Детройтом»

Источник: AP 2018

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин (5-я минута), Бретт Коннолли (43), Дмитрий Орлов (55) и Никлас Бекстрём (60), у «Детройта» в основное время матча отличились Джастин Абделкейдер (14), Люк Гленденинг (37), Энтони Манта (38) и Томаш Татар (40), который принес победу своей команде, забросив вторую для себя шайбу на третьей минуте овертайма. Кроме того, в матче Овечкин отметился результативной передачей на Бекстрёма, другой российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов также записал на свой счет голевой пас.

Благодаря шайбе в игре с «Детройтом» Орлов набрал 20-е очко в текущем сезоне при 55 сыгранных матчах. Всего на его счету восемь шайб и 12 результативных передач. Овечкин укрепил лидерство в гонке снайперов текущего сезона лиги — теперь в его активе 33 шайбы в 55 матчах, его ближайшим преследователем является другой российский нападающий Евгений Малкин, выступающий за «Питтсбург» (30).

«Вашингтон» идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 70 очков после 55 встреч, «Детройт» с 53 очками занимает 12-ю строчку. В следующем матче «Вашингтон» 14 февраля сыграет в гостях с «Виннипегом», в тот же день «Детройт» примет «Анахайм».