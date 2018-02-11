Шайбы Овечкина и Орлова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Детройтом»
ТАСС, 12 февраля. «Вашингтон» уступил «Детройту» в овертайме со счетом 4:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 12 февраля. «Вашингтон» уступил «Детройту» в овертайме со счетом 4:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин (5-я минута), Бретт Коннолли (43), Дмитрий Орлов (55) и Никлас Бекстрём (60), у «Детройта» в основное время матча отличились Джастин Абделкейдер (14), Люк Гленденинг (37), Энтони Манта (38) и Томаш Татар (40), который принес победу своей команде, забросив вторую для себя шайбу на третьей минуте овертайма. Кроме того, в матче Овечкин отметился результативной передачей на Бекстрёма, другой российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов также записал на свой счет голевой пас.
Благодаря шайбе в игре с «Детройтом» Орлов набрал 20-е очко в текущем сезоне при 55 сыгранных матчах. Всего на его счету восемь шайб и 12 результативных передач. Овечкин укрепил лидерство в гонке снайперов текущего сезона лиги — теперь в его активе 33 шайбы в 55 матчах, его ближайшим преследователем является другой российский нападающий Евгений Малкин, выступающий за «Питтсбург» (30).
«Вашингтон» идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 70 очков после 55 встреч, «Детройт» с 53 очками занимает 12-ю строчку. В следующем матче «Вашингтон» 14 февраля сыграет в гостях с «Виннипегом», в тот же день «Детройт» примет «Анахайм».
В параллельном матче «Виннипег» дома проиграл «Рейнджерс» — 1:3.
|Вашингтон Кэпиталз
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4:5 ОТ
(1:1, 0:3, 3:0)
|Детройт Ред Уингз
|Барри Тротц
|Джефф Блэшилл
|Брэден Холтби 57:44 (Б. Холтби 59:43)
|Джимми Ховард
|1-й период
|Люк Гленденинг
|03:21
|04:20
|Александр Овечкин (Дж. Карлсон, Е. Кузнецов)
|Джастин Абделькадер (Ф. Нильсен)
|13:37
|Джастин Абделькадер
|15:49
|2-й период
|23:03
|Ларс Эллер
|34:04
|Брукс Орпик
|Люк Гленденинг (Ф. Нильсен, Д. Хелм)
|36:53
|Энтони Манта (Х. Зеттерберг, Н. Дженсен)
|37:02
|Томаш Татар (Д. Ларкин, А. Атанасиу)
|39:49
|3-й период
|42:32
|Бретт Коннолли (Дж. Бигл)
|47:24
|Том Уилсон
|54:02
|Дмитрий I Орлов (Д. Смит-Пелли, Дж. Бигл)
|Дэнни Декейсер
|58:45
|59:43
|Никлас II Бэкстрем (Дж. Карлсон, А. Овечкин)
|Овертайм
|Томаш Татар (Д. Ларкин, Н. Дженсен)
|62:47
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Т. Татар (Детройт Ред Уингз), Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Дж. Бигл (Вашингтон Кэпиталз)