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Гол Евгения Малкина вошёл в топ-10 лучших на неделе в НХЛ
НХЛ назвала топ-10 лучших голов игровой недели.
НХЛ назвала топ-10 лучших голов игровой недели.
Лучшим стал гол форварда «Нью-Йорк Айлендерс» Брока Нельсона в овертайме матча с «Детройт Ред Уингз».
10. Тайлер Сегин («Даллас Старз») с передач Джейми Бенна и Александра Радулова
9. Каспери Капанен («Торонто Мэйпл Лифс»)
8. Майк Хоффман («Оттава Сенаторз»)
7. Ник Фолиньо («Коламбус Блю Джекетс»)
6. Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»)
5. Клейтон Келлер («Аризона Койотс»)
4. Фил Кессел («Питтсбург») с передачи Евгения Малкина
3. Мэтт Дюшейн («Оттава Сенаторз»)
2. Александр Барков («Флорида Пантерз»)
1. Брок Нельсон («Нью-Йорк Айлендерс») с передачи Мэтью Барзала.